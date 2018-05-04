«Изготовлен, тестирован»: Земан подтвердил производство в Чехии газа семейства «Новичок»

В Чехии производился нервно-паралитический яд семейства «Новичок». Об этом заявил президент страны Милош Земан со ссылкой на доклад военной разведки. По его словам, вещество A-230 тестировали в чешском НИИ Минобороны в 2017 году, а затем уничтожили. Ранее в Москве обращали внимание на то, что чешские специалисты продолжали заниматься разработкой отравляющих веществ уже после уничтожения химоружия в России. В Праге утверждали, что заявления о производстве «Новичка» в Чехии являются «спекулятивными».

Чешский НИИ Минобороны производил отравляющее вещество А-230, которое военная разведка классифицировала как относящееся к семейству «Новичок». Об этом сообщил президент республики Милош Земан. По его словам, эта информация содержится в докладе спецслужб.

«Поскольку информация СБИ (Службы безопасности и информации, гражданской контрразведки. — RT) не носит грифа секретности, я могу её пересказать. В ноябре 2017 года в НИИ Минобороны в Брно протестировали нервно-паралитический яд, который классифицируется как А-230», — цитирует Земана РИА Новости.

По его словам, военная разведка утверждала, что вещество аналогично агенту «Новичок». При этом в документе СБИ это утверждение опровергалось.

«Поскольку военная разведка к данной тематике ближе, чем гражданская контрразведка, то я сделал такой вывод: у нас был в небольшом количестве изготовлен и тестирован «Новичок», а потом уничтожен. Знаем где и знаем когда. И было бы лицемерием делать вид, что ничего такого не было», — добавил Земан.

Ранее стало известно, что СБИ по заданию Земана подготовила отчёт о том, производилось ли в стране вещество, которое могли применить против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В отличие от чешского правительства, Земан не стал поддерживать обвинения Лондона в адрес России по инциденту в Солсбери. Он подчёркивал, что Великобритания не предоставила даже косвенных доказательств. Также президент отмечал, что версия, согласно которой высылаемые из страны российские дипломаты являются разведчиками, смешна.

Высказывания Земана не поддержали чешские депутаты. Бывший председатель нижней палаты парламента Мирослава Немцова заявила, что таким образом глава государства совершил государственную измену.

«Своими словами он играет в пользу России, а не Чехии», — говорила она.

Западные разработки

Напомним, что Великобритания до сих пор не пояснила, на чём базируются утверждения, что именно Россия произвела отравляющее вещество «Новичок», которым могли отравить Скрипалей. В качестве аргумента Лондон использует словосочетание «с высокой степенью вероятности».

Москва неоднократно заявляла, что у России нет таких разработок. Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, ни в СССР, ни в РФ не проводились исследования, которые имели бы прямое или косвенное название «Новичок».

«Никогда ни в Советском Союзе, ни в России слово «новичок» в контексте химических элементов не употреблялось», — пояснила Захарова.

Об этом же ранее говорил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Он отмечал, что уже после уничтожения химического оружия в РФ, которое произошло в 2017 году, разработкой отравляющих веществ продолжали заниматься в Великобритании, США, Чехии и Швеции.

По словам Захаровой, если британские эксперты раскроют формулу вещества, которым отравили Сергея и Юлию Скрипаль, станет понятно, в какой именно стране его разработали. По её словам, химоружие могли произвести в Чехии, Словакии, Великобритании, Швеции или, вероятно, в США.

Однако чешские власти свою причастность к разработкам до сих пор опровергали.

«Это стандартный способ манипулирования информацией в общественном пространстве, когда выпускается сообщение чисто спекулятивного характера, которое невозможно доказать», — утверждал глава МИД Чехии Мартин Стропницкий.

Готовы сотрудничать

В конце апреля Захарова предупредила, что российская сторона не собирается оставлять расследование инцидента без внимания, несмотря на затишье в британских СМИ.

«Британские журналисты замолчали в один день, как будто, давайте говорить открыто, пришёл приказ всем замолчать. Они все замолчали: нет больше в британских СМИ дела Скрипалей вообще — неинтересно; никто никого не ищет, никто не проводит никаких расследований, никто не требует от британской стороны фотографий либо видео пострадавших... Безусловно, СК России, российское посольство в Великобритании и МИД будут радовать новостями «с фронта» — у нас есть о чём рассказать», — цитирует Захарову ТАСС.

В ответ на отказ британских властей в консульском доступе к пострадавшим министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Лондон к предметному взаимодействию.

«Призываем Лондон честно сотрудничать в рамках возбуждённого Следственным комитетом России 16 марта уголовного дела по факту покушения на умышленное убийство и направленных британской стороне соответствующих запросов Генпрокуратуры России», — подчеркнул глава МИД РФ.

Ожидается, что в ближайшее время посольство России в Лондоне согласует встречу посла с британскими депутатами. По словам представителя посольства, инициатива исходит от российской стороны.