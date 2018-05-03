Земан заявил, что в Чехии производилось и хранилось нервно-паралитическое вещество А-234

Нервно-паралитическое вещество А-234 производилось и складировалось в Чехии, заявил чешский лидер Милош Земан.

«Вывод заключается в том, что в нашей стране «Новичок» (A-234. — RT) был произведён и испытан, пусть и в малых количествах, а затем уничтожен. Будет лицемерием притворяться, что такого не было», — цитирует Земана Irozhlas.

Ранее служба безопасности информации Чехии по заданию Земана подготовила отчёт, где говорится, производилось ли в стране вещество, которым мог быть отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль

Также постпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что отравляющее вещество, которое, по утверждению британской стороны, оказалось применено в Солсбери, производилось и патентовалось в Соединённых Штатах как химическое оружие.

При этом в конце марта руководитель химико-аналитической лаборатории Минобороны России Игорь Рыбальченко рассказал, что формулу вещества опубликовали в США ещё в 1998 году.