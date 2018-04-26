Чешские спецслужбы подготовили отчёт по веществу из Солсбери

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Чешская служба безопасности информации (BIS) по заданию президента страны Милоша Земана подготовила отчёт о том, производилось ли в стране вещество, которым мог быть отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль. Об этом заявил представитель службы Ладислав Штиха.
Чешские спецслужбы подготовили отчёт по веществу из Солсбери
  • Reuters
  • © Peter Nicholls

«BIS выполнила задание в установленный (месячный) срок, материалы будут переданы господину президенту. В связи с тем что документ носит секретный характер, мы не можем каким-либо образом комментировать его содержание», — приводит его слова РИА Новости.

Пресс-секретарь президента Йиржи Овчачек отказался комментировать эту информацию.

Ранее Земан заявил, что британская сторона не предоставила никаких доказательств по делу об отравлении Скрипаля.

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