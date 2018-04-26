Чешские спецслужбы подготовили отчёт по веществу из Солсбери
- Reuters
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«BIS выполнила задание в установленный (месячный) срок, материалы будут переданы господину президенту. В связи с тем что документ носит секретный характер, мы не можем каким-либо образом комментировать его содержание», — приводит его слова РИА Новости.
Пресс-секретарь президента Йиржи Овчачек отказался комментировать эту информацию.
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