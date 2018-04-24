В МИД России заявили, что разочарованы ответом Британии на вопросы по делу Скрипаля
- Сергей Рябков
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По его словам, порядок работы и взаимодействия с партнёрами в рамках Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) предполагает конфиденциальность.
Рябков отметил, что в силу того, что некоторые партнёры в последние дни делали заявления по этой теме, Москве тоже есть что сказать.
«Мы разочарованы ответом. Вновь тиражируются претензии к России, рассуждения о якобы существовавшей в нашей стране программе разработки веществ наименованием «Новичок», — цитирует Рябкова РИА Новости.
Ранее постпредство России при ОЗХО получило ответы Лондона по делу Скрипаля.