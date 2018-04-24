В МИД России заявили, что разочарованы ответом Британии на вопросы по делу Скрипаля

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Россия разочарована ответом Великобритании на вопросы по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
В МИД России заявили, что разочарованы ответом Британии на вопросы по делу Скрипаля
  • Сергей Рябков
  • © globallookpress.com/Bai Xueqi/Xinhua

По его словам, порядок работы и взаимодействия с партнёрами в рамках Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) предполагает конфиденциальность.

Рябков отметил, что в силу того, что некоторые партнёры в последние дни делали заявления по этой теме, Москве тоже есть что сказать. 

«Мы разочарованы ответом. Вновь тиражируются претензии к России, рассуждения о якобы существовавшей в нашей стране программе разработки веществ наименованием «Новичок», — цитирует Рябкова РИА Новости.

Ранее постпредство России при ОЗХО получило ответы Лондона по делу Скрипаля.

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