В МИД России заявили, что разочарованы ответом Британии на вопросы по делу Скрипаля

Россия разочарована ответом Великобритании на вопросы по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, порядок работы и взаимодействия с партнёрами в рамках Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) предполагает конфиденциальность.

Рябков отметил, что в силу того, что некоторые партнёры в последние дни делали заявления по этой теме, Москве тоже есть что сказать.

«Мы разочарованы ответом. Вновь тиражируются претензии к России, рассуждения о якобы существовавшей в нашей стране программе разработки веществ наименованием «Новичок», — цитирует Рябкова РИА Новости.

Ранее постпредство России при ОЗХО получило ответы Лондона по делу Скрипаля.