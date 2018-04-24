Постпредство России при ОЗХО получило ответы Британии по делу Скрипаля

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Постоянное представительство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) получило от Великобритании ответы на вопросы по делу об отравлении в Солсбери. Об этом заявили в пресс-службе постпредства.
Постпредство России при ОЗХО получило ответы Британии по делу Скрипаля
  • Reuters

«Вчера вечером постпредство через Технический секретариат ОЗХО получило ответы от британской стороны», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что в настоящее время дипломаты изучают полученные материалы.

Ранее постпред России при ОЗХО Александр Шульгин указал на нежелание британской стороны сотрудничать в расследовании «дела Скрипаля». 

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