Постпредство России при ОЗХО получило ответы Британии по делу Скрипаля
Постоянное представительство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) получило от Великобритании ответы на вопросы по делу об отравлении в Солсбери. Об этом заявили в пресс-службе постпредства.
- Reuters
«Вчера вечером постпредство через Технический секретариат ОЗХО получило ответы от британской стороны», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что в настоящее время дипломаты изучают полученные материалы.
Ранее постпред России при ОЗХО Александр Шульгин указал на нежелание британской стороны сотрудничать в расследовании «дела Скрипаля».
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