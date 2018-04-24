Постпредство России при ОЗХО не устроили ответы Британии по делу Скрипаля

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Россию не устраивают полученные от Великобритании ответы по делу об отравлении в Солсбери. Об этом заявили в постоянном представительстве России при ОЗХО.
Постпредство России при ОЗХО не устроили ответы Британии по делу Скрипаля
  • Reuters

«Полученные от британской стороны материалы нас не устраивают. Нам, безусловно, понадобится время для более детального анализа. Первое впечатление — британцы не дали ответов на самые важные вопросы, которые мы задавали», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

Отмечается, что в настоящее время дипломаты прорабатывают «возможные варианты дальнейших шагов».

«В любом случае будем добиваться ответов по существу по самым важным для нас аспектам», — добавили в дипмиссии.

Ранее в постпредстве заявили о получении от британской стороны ответов на вопросы по делу Скрипаля. 

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