Постпредство России при ОЗХО не устроили ответы Британии по делу Скрипаля

Россию не устраивают полученные от Великобритании ответы по делу об отравлении в Солсбери. Об этом заявили в постоянном представительстве России при ОЗХО.

«Полученные от британской стороны материалы нас не устраивают. Нам, безусловно, понадобится время для более детального анализа. Первое впечатление — британцы не дали ответов на самые важные вопросы, которые мы задавали», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

Отмечается, что в настоящее время дипломаты прорабатывают «возможные варианты дальнейших шагов».

«В любом случае будем добиваться ответов по существу по самым важным для нас аспектам», — добавили в дипмиссии.

Ранее в постпредстве заявили о получении от британской стороны ответов на вопросы по делу Скрипаля.