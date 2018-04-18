Постпред России при ОЗХО заявил, что применённое в Солсбери вещество патентовалось в США

Постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что отравляющее вещество, которое, по утверждению британской стороны, было применено в Солсбери, производилось и патентовалось в США как химоружие.

Во время выступления на заседании исполнительного совета ОЗХО дипломат представил документ ведомства по патентам и товарным знакам США, датированный 1 декабря 2015 года.

По его словам, ведомство обращалось к соответствующему российскому органу, который занимается вопросами патентов, с просьбой о «проверке патентоспособности изобретения, сделанного американским научным сотрудником Т. Рубином».

«В нём речь идёт об изобретении специальной пули, особенностью которой является наличие отдельной ёмкости для снаряжения различного вида отравляющих веществ. При использовании указанного средства летальный эффект достигается за счёт воздействия этого токсичного вещества на организм человека. Иными словами, этот боеприпас подпадает под действие КЗХО», — сказал Шульгин.

Он отметил, что принцип действия пули заключается в снаряжении бинарными компонентами, которые взаимодействуют друг с другом при ударе.

«И вот что мы читаем в этом официальном американском документе на странице 11: «По крайней мере одной из активных субстанций, которыми может снаряжаться данная пуля, могут по выбору быть следующие нервные агенты (nerve agents), включая табун, зарин, зоман, циклозарин, VG, VM, VR, VX и — внимание — агенты, относящиеся к типу «Новичок» (А-234. — RT)», — добавил он.

Он подчеркнул, что документ подтверждает, что в США нервно-паралитические вещества данного типа не только производились, но и даже патентовались в качестве химоружия.

«И не когда-то давно, а каких-то несколько лет тому назад — патент датирован 1 декабря 2015 года», — заключил Шульгин.

В конце марта руководитель химико-аналитической лаборатории Минобороны России Игорь Рыбальченко рассказал, что формулу использованного в британском Солсбери вещества опубликовали в США ещё в 1998 году.