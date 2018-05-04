Захарова: обманы правительства Мэй проступают всё чётче

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Facebook заявила о том, что «многочисленные обманы правительства Терезы Мэй проступают всё чётче».

По словам Захаровой, правительство Великобритании во главе с премьер-министром Мэй уже трижды было уличено во лжи.

«Первое враньё правительства Терезы Мэй о том, что британские эксперты установили страну изготовления химического вещества, которым якобы отравили Скрипалей, официально опровергли сами британские эксперты в лице руководителя лаборатории Портон-Дауна», — написала она.

Вторым случаем распространения не соответствующих действительности сведений стало то, что у России якобы есть мотив для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Захарова отметила, что эту информацию опровергла российская сторона, «в том числе, приведя факты регулярного нарушения Великобританией норм международного права, этики и морали».

Третьим — то, что отравляющее вещество, которое якобы было применено в отношении Скрипалей в британском Солсбери, было произведено в России.

«Сегодня это опроверг Президент Чехии (Милош Земан. — RT), который подтвердил разработку этого отправляющего вещества его страной», — заключила Захарова.

Ранее Земан заявил, что нервно-паралитическое вещество А-234 производилось и складировалось в Чехии.