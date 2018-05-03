Лавров заявил, что отказ Лондона в консульском доступе к Скрипалям можно рассматривать как похищение

Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью итальянскому журналу Panorama заявил, что отказ Лондона в консульском доступе к Скрипалям можно рассматривать как похищение.

«Отказ властей Великобритании в консульском доступе даёт основания рассматривать происходящее как их похищение или преднамеренную изоляцию. Это абсолютно неприемлемо», — заявил Лавров.

Глава российского МИД подчеркнул готовность к предметному взаимодействию с британской стороной.

«Призываем Лондон честно сотрудничать в рамках возбуждённого Следственным комитетом России 16 марта уголовного дела по факту покушения на умышленное убийство и направленных британской стороне соответствующих запросов Генпрокуратуры России», — добавил Лавров.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, хотя британские СМИ перестали освещать ситуацию с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, российская сторона не планирует оставлять расследование без внимания, так как Москве есть что сообщить общественности по этому инциденту.