Лавров заявил, что отказ Лондона в консульском доступе к Скрипалям можно рассматривать как похищение

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Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью итальянскому журналу Panorama заявил, что отказ Лондона в консульском доступе к Скрипалям можно рассматривать как похищение.
Лавров заявил, что отказ Лондона в консульском доступе к Скрипалям можно рассматривать как похищение
  • Reuters

«Отказ властей Великобритании в консульском доступе даёт основания рассматривать происходящее как их похищение или преднамеренную изоляцию. Это абсолютно неприемлемо», — заявил Лавров.

Глава российского МИД подчеркнул готовность к предметному взаимодействию с британской стороной. 

«Призываем Лондон честно сотрудничать в рамках возбуждённого Следственным комитетом России 16 марта уголовного дела по факту покушения на умышленное убийство и направленных британской стороне соответствующих запросов Генпрокуратуры России», — добавил Лавров.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, хотя британские СМИ перестали освещать ситуацию с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, российская сторона не планирует оставлять расследование без внимания, так как Москве есть что сообщить общественности по этому инциденту.

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