Захарова заявила, что российской стороне ещё есть что рассказать по делу Скрипалей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, хотя британские СМИ перестали освещать ситуацию с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, российская сторона не планирует оставлять расследование без внимания, так как Москве есть что сообщить общественности по этому инциденту.

Об этом она рассказала в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Британские журналисты замолчали в один день, как будто, давайте говорить открыто, пришёл приказ всем замолчать. Они все замолчали: нет больше в британских СМИ дела Скрипалей вообще, неинтересно; никто никого не ищет, никто не проводит никаких расследований, никто не требует от британской стороны фотографий либо видео пострадавших... Безусловно, СК России, российское посольство в Великобритании и МИД будут радовать новостями с фронта — у нас есть о чём рассказать», — цитирует её ТАСС.



Ранее посольство России допустило, что британские СМИ находятся под контролем в связи с делом Скрипаля.

19 апреля российские дипломаты призвали британскую сторону «снять цензуру» с публикаций британских СМИ по делу Скрипаля и отказаться от давления на телеканал RT.