Посольство России призвало Британию «снять цензуру» с публикаций СМИ по делу Скрипаля

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Посольство России в Великобритании призвало Лондон «снять цензуру» с публикаций британских СМИ по делу об отравлении в Солсбери, а также отказаться от давления, как в случае с телеканалом RT. Об этом заявили в пресс-службе посольства.
Посольство России призвало Британию «снять цензуру» с публикаций СМИ по делу Скрипаля
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Дипломаты призвали Великобританию в целях сохранения своей «политической репутации немедленно раскрыть» все данные об отравлении в Солсбери для России и британской общественности.

«Снять цензуру с публикации в британской прессе информации, связанной с этим преступлением, дать возможность российским и британским СМИ свободно освещать это дело, не оказывая политического давления на СМИ, как это делается в отношении RT», — говорится в сообщении посольства в Facebook.

Ранее российское посольство отметило, что целенаправленное изучение деятельности RT в Британии повлияет на свободу СМИ. 

18 апреля британский медиарегулятор Ofcom открыл семь новых расследований в отношении новостных и документальных программ RT.

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