Посольство России предупредило о последствиях расследования против RT в Британии

Короткая ссылка
Посольство России в Лондоне считает, что целенаправленное изучение деятельности телеканала RT на территории Великобритании повлияет на свободу средств массовой информации.

«Ofcom (медиарегулятор. — RT) говорит, что отслеживает вещание RT «активно после события в Солсбери»… Это целенаправленная проверка, направленная против конкретной новостной организации и касающаяся одного конкретного вопроса, она представляет собой давление на конкретного вещателя», — говорится в сообщении посольства в Facebook.

Дипломаты отмечают, что подобное изучение, «естественно, окажет влияние на свободу СМИ» на территории Великобритании, что «вызывает глубокое беспокойство».

«Мы обратили внимание на попытки правительства Британии оказывать давление на медиа, граничащие с цензурой, относительно освещения отравления в Солсбери. В частности, 8 апреля Sunday Times сообщала о том, что сотрудники совета нацбезопасности Британии «захватили контроль» над освещением в СМИ инцидента в Солсбери», — добавили в посольстве.

Уточняется, что британские власти «манипулируют СМИ путём многочисленных «утечек» новых версий инцидента».

Ранее Ofcom сообщил, что открыл семь новых расследований в отношении новостных и документальных программ телеканала RT.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных