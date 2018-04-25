Посольство России допустило, что британские СМИ находятся под контролем в связи с делом Скрипаля

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Посольство России не исключает, что британские СМИ в связи с делом об отравлении в Солсбери либо находятся под контролем, либо занимаются самоцензурой. Об этом заявил представитель российской дипломатической миссии.
Посольство России допустило, что британские СМИ находятся под контролем в связи с делом Скрипаля
  • globallookpress.com
  • © Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com

Дипломаты отмечают, что СМИ в Великобритании с самого начала «заняли несвойственную им позицию», передаёт РИА Новости.

«Вместо попыток выяснить истину они занялись трансляцией однобокой позиции правительства и многочисленных не поддающихся проверке утечек. Посудите сами: британские журналисты до сих пор не попытались взять интервью у выписавшейся из больницы Юлии Скрипаль, посетить больницу в Солсбери, где якобы всё ещё находится её отец, запросить у властей фотографии или иные свидетельства того, что Сергей и Юлия Скрипаль живы и находятся в том положении, о котором заявляется официально», — отметил он.

По словам представителя российской дипломатической миссии, может быть только два объяснения подобному поведению средств массовой информации.

«Либо британские СМИ в контексте инцидента в Солсбери находятся под жёстким контролем, либо осуществляют самоцензуру из опасений неких негативных последствий. Ни то ни другое нас бы не удивило: так, давление на российский канал RT осуществляется открыто и даже без попыток заретушировать политическую составляющую», — добавил он.

Ранее российские дипломаты призвали британскую сторону «снять цензуру» с публикаций британских СМИ по делу Скрипаля и отказаться от давления на телеканал RT. 

18 апреля британский медиарегулятор Ofcom открыл семь расследований в отношении RT.

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