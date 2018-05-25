В посольстве России потребовали от Великобритании извинений из-за дела Скрипалей

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В посольстве России в Великобритании потребовали от Лондона извинений из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российской дипмиссии.
В посольстве России потребовали от Великобритании извинений из-за дела Скрипалей
  • РИА Новости

По его словам, против России в данном деле были выдвинуты серьёзные обвинения. При этом никаких доказательств причастности российской стороны к инциденту представлено не было.

«Всем теперь также известно из официальных заявлений и сообщений прессы, что отравляющее вещество А-234 по британской классификации производилось десятком западных стран. Сама жизнь показывает, что британские обвинения ни на чём не основаны, кроме неких разведданных, которые невозможно проверить», — добавил он.

Представитель российского посольства также призвал Лондон дать ответы на все заданные Москвой вопросы, приступить к сотрудничеству с российскими правоохранительными органами, а также прекратить изоляцию Юлии и Сергея Скрипаль.

Ранее посольство России в Великобритании заявило, что Лондону не удалось доказать причастность Москвы к произошедшему в Солсбери.

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