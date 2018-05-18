Сергей Скрипаль выписан из больницы

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный в британском Солсбери, выписан из больницы.

Об этом говорится в сообщении Национальной службы здравоохранения Великобритании.

«Несмотря на то, что эти пациенты уже выписаны, у них остаётся право на конфиденциальность, что ограничивает нас в предоставлении подробных отчётов о лечении, которое эти лица получили», — заявили в больнице.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга заявила, что Россия через посольство в Лондоне будет продолжать требовать предоставления возможности лично пообщаться с экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалём и его дочерью Юлией.

4 марта стало известно об отравлении в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.