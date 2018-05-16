Захарова: Россия продолжит требовать предоставления возможности лично пообщаться со Скрипалями
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«Через наше посольство в Лондоне мы будем продолжать требовать возможности лично пообщаться со Скрипалями. Если они не нуждаются в нашей помощи, пусть британская сторона даст им возможность сказать нам об этом лично», — сказала Захарова.
По её словам, Россия вынуждена квалифицировать данную ситуацию как насильственное удержание и даже похищение британскими властями двух российских граждан.
«Данные действия Великобритании представляют собой серьёзное нарушение двусторонних договоров», — добавила Захарова.
Ранее газета «Известия» сообщила, что родственница Скрипалей Виктория снова не смогла получить британскую визу из-за недостаточного уровня заработной платы. Позднее в МВД Британии прокомментировали эту ситуацию.
RT ведёт прямую трансляцию брифинга.