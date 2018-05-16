Захарова: Россия продолжит требовать предоставления возможности лично пообщаться со Скрипалями

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга заявила, что Россия через посольство в Лондоне будет продолжать требовать предоставления возможности лично пообщаться с экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалём и его дочерью Юлией.
Захарова: Россия продолжит требовать предоставления возможности лично пообщаться со Скрипалями
  • © Алексей Мальгавко / РИА Новости

«Через наше посольство в Лондоне мы будем продолжать требовать возможности лично пообщаться со Скрипалями. Если они не нуждаются в нашей помощи, пусть британская сторона даст им возможность сказать нам об этом лично», — сказала Захарова.

По её словам, Россия вынуждена квалифицировать данную ситуацию как насильственное удержание и даже похищение британскими властями двух российских граждан.

«Данные действия Великобритании представляют собой серьёзное нарушение двусторонних договоров», — добавила Захарова.

Ранее газета «Известия» сообщила, что родственница Скрипалей Виктория снова не смогла получить британскую визу из-за недостаточного уровня заработной платы. Позднее в МВД Британии прокомментировали эту ситуацию.

RT ведёт прямую трансляцию брифинга.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных