Виктории Скрипаль вновь отказали в предоставлении британской визы

Виктория Скрипаль, родственница отравленных в Солсбери Юлии и Сергея Скрипаль, снова не смогла получить британскую визу.

Об этом она рассказала «Известиям».

Издание отмечает, что данное решение мотивировали недостаточным уровнем заработной платы женщины.

Уточняется, что последнее заявление на полугодовую визу было подано 18 апреля. Заработок Виктории в качестве экономиста составлял на тот момент 100,05 тыс. рублей.

Ранее Виктория Скрипаль заявила, что её двоюродная сестра Юлия, отравленная в британском Солсбери, разговаривала с ней по телефону под давлением.