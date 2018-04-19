Виктория Скрипаль заявила, что её двоюродная сестра говорила с ней по телефону под давлением

Виктория Скрипаль заявила, что её двоюродная сестра Юлия, отравленная в британском Солсбери, разговаривала с ней по телефону под давлением. Об этом говорится в видеосюжете, опубликованном на канале в YouTube Следственного комитета России.

«Она мне позвонила на телефон, разговор длился 1 минуту 47 секунд. Для меня было понятно, что разговор ведётся под давлением, она говорит, что ей было сказано», — сказала Виктория Скрипаль.

В видеосюжете СК отмечается, что после звонка ведомство направило Великобритании дополнительный запрос с просьбой допросить Юлию Скрипаль, но ответ до сих пор не получен.

В Следственном комитете уточнили, что Лондон пока не ответил ни на один запрос ведомства по делу об инциденте в Солсбери.

Также следователи отследили весь путь Юлии Скрипаль из Москвы в Солсбери.

5 апреля была обнародована запись телефонного разговора Виктории и Юлии Скрипаль.