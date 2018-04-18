СК представил первые результаты расследования покушения на Скрипалей

Следственный комитет России опубликовал видеосюжет, в котором рассказывается о расследовании ведомства по факту покушения на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери.

Видео опубликовано на официальном YouTube-канале СК России.

Согласно сюжету, следователи отследили весь путь Юлии Скрипаль из Москвы в Солсбери.

«Следствию удалось проследить весь её путь вплоть до посадки в самолёт. Установлен водитель такси, который привёз Юлию Скрипаль в аэропорт, а также все пассажиры воздушного судна, на котором девушка летела в Соединённое Королевство», — заявили в СК.

Отмечается, что ни у одного из этих пассажиров не зафиксировано признаков интоксикации, связанных с отравлением химическими веществами.

Ранее стало известно, что СК направил Лондону запрос о помощи по делу о покушении на Юлию Скрипаль.