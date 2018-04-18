СК представил первые результаты расследования покушения на Скрипалей

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Следственный комитет России опубликовал видеосюжет, в котором рассказывается о расследовании ведомства по факту покушения на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери.
СК представил первые результаты расследования покушения на Скрипалей
  • РИА Новости

Видео опубликовано на официальном YouTube-канале СК России. 

Согласно сюжету, следователи отследили весь путь Юлии Скрипаль из Москвы в Солсбери. 

«Следствию удалось проследить весь её путь вплоть до посадки в самолёт. Установлен водитель такси, который привёз Юлию Скрипаль в аэропорт, а также все пассажиры воздушного судна, на котором девушка летела в Соединённое Королевство», — заявили в СК. 

Отмечается, что ни у одного из этих пассажиров не зафиксировано признаков интоксикации, связанных с отравлением химическими веществами. 

Ранее стало известно, что СК направил Лондону запрос о помощи по делу о покушении на Юлию Скрипаль.

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