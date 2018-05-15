В МВД Британии прокомментировали отказ в выдаче визы Виктории Скрипаль
- Reuters
В ведомстве отказ объяснили тем, что заявка «не соответствовала миграционным требованиям».
«Мы отклонили заявку на получение визы Виктории Скрипаль на основании того, что она не отвечала требованиям миграционных правил», — цитирует РИА Новости официального представителя МВД Британии.
Накануне газета «Известия» сообщила, что Виктория Скрипаль снова не смогла получить британскую визу из-за недостаточного уровня заработной платы.