СМИ рассказали о встречах Скрипаля с сотрудниками спецслужб Чехии

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль встречался с сотрудниками чешских спецслужб в Великобритании. Об этом сообщает издание Respekt.

Как отмечается, Скрипаль по меньшей мере один раз посещал Прагу — в 2012 году.

«Скрипаль посетил Прагу, и хотя задержался здесь лишь на короткое время, его пребывание для местных спецслужб было полезным», — говорится в материалах издания.

Кроме того, сообщается, что представители чешских спецслужб позднее встретились со Скрипалём «как минимум один раз» в Великобритании.

Ранее в российском посольстве отметили, что Британии не удалось доказать причастность Москвы к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.