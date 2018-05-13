СМИ рассказали о встречах Скрипаля с сотрудниками спецслужб Чехии

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Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль встречался с сотрудниками чешских спецслужб в Великобритании. Об этом сообщает издание Respekt.

Как отмечается, Скрипаль по меньшей мере один раз посещал Прагу — в 2012 году.

«Скрипаль посетил Прагу, и хотя задержался здесь лишь на короткое время, его пребывание для местных спецслужб было полезным», — говорится в материалах издания.

Кроме того, сообщается, что представители чешских спецслужб позднее встретились со Скрипалём «как минимум один раз» в Великобритании.

Ранее в российском посольстве отметили, что Британии не удалось доказать причастность Москвы к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

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