Лидеры G7 назвали условия отмены антироссийских санкций

Лидеры стран — членов G7 в своём итоговом коммюнике указали условия отмены санкций против России.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что для этого необходимо достичь выполнения минских договорённостей.

«Сохранение санкций очевидным образом связано с тем, что Россия не может продемонстрировать полное выполнение её обязательств в соответствии с минскими договорённостями и уважение суверенитета Украины», — утверждается в заявлении.

При этом лидеры G7 выразили готовность усилить санкции, если это будет необходимо.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал итоги саммита G7 в Канаде.