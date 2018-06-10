Лидеры G7 назвали условия отмены антироссийских санкций
Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что для этого необходимо достичь выполнения минских договорённостей.
«Сохранение санкций очевидным образом связано с тем, что Россия не может продемонстрировать полное выполнение её обязательств в соответствии с минскими договорённостями и уважение суверенитета Украины», — утверждается в заявлении.
При этом лидеры G7 выразили готовность усилить санкции, если это будет необходимо.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал итоги саммита G7 в Канаде.