Советник Трампа заявил, что Трюдо нанёс удар в спину США

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо «нанёс удар в спину» Соединённым Штатам во время выступления по итогам саммита G7, обвинив Вашингтон в «оскорбительных пошлинах», заявил экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.

«Во время пресс-конференции он (Трюдо. — RT) обвинил США в оскорбительном поведении, он заявил, что Канада должна постоять за себя... Он буквально нанёс нам удар в спину, оказал плохую услугу всей G7», — заявил Кудлоу в эфире CNN.

Он добавил, что канадские власти налагают «огромные пошлины».

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас отреагировал на высказывания президента США Дональда Трампа о прошедшем в Канаде саммите G7, отметив, что «одним твитом можно быстро уничтожить доверие».

Американский лидер сообщил, что дал указание представителям США на саммите G7 не подписывать итоговое коммюнике, и обвинил Трюдо во лжи.

Также Трамп прокомментировал «нечестное и слабое» поведение Трюдо на саммите G7.