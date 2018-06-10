В Белом доме рассказали о «специальном месте в аду» для Трюдо после его выступления на G7

Глава торгового совета Белого дома Петер Наварро заявил, что «в аду есть специальное место» для премьер-министра Канады Джастина Трюдо за его решение нанести «удар в спину» США.

«В аду есть специальное место для любого иностранного лидера, который занимается недобросовестной дипломатией по отношению к американскому президенту Дональду Трампу, а затем пытается ударить его в спину», — сказал Наварро Fox News, комментируя обвинения Трюдо в адрес США в «оскорбительных пошлинах».

Он добавил, что Трюдо совершил «слабые» и «бесчестные» поступки во время пресс-конференции по итогам саммита.

Ранее в Белом доме заявили, что Джастин Трюдо «нанёс удар в спину» Соединённым Штатам во время выступления по итогам саммита G7.