В Белом доме рассказали о «специальном месте в аду» для Трюдо после его выступления на G7
- Reuters
«В аду есть специальное место для любого иностранного лидера, который занимается недобросовестной дипломатией по отношению к американскому президенту Дональду Трампу, а затем пытается ударить его в спину», — сказал Наварро Fox News, комментируя обвинения Трюдо в адрес США в «оскорбительных пошлинах».
Он добавил, что Трюдо совершил «слабые» и «бесчестные» поступки во время пресс-конференции по итогам саммита.
Ранее в Белом доме заявили, что Джастин Трюдо «нанёс удар в спину» Соединённым Штатам во время выступления по итогам саммита G7.