«Сцепились в адской драке»: к чему привёл отказ Трампа подписывать итоговое соглашение G7
- Президент США Дональд Трамп и премьер Японии Синдзо Абэ
- Reuters
Проходивший 8—9 июня саммит «Большой семёрки» в канадском курортном городе Ла Мальбе завершился скандалом: президент США Дональд Трамп дал указание своим представителям не подписывать итоговое коммюнике.
Причиной послужили слова премьер-министра Канады Джастина Трюдо, сообщившего на пресс-конференции, что Оттава с 1 июля предпримет ответные меры на американские пошлины на сталь и алюминий.
При этом в ходе встречи Трамп заявлял, что у Соединённых Штатов прекрасные отношения с Канадой, Германией и Францией. Напомним, что глава Белого дома покинул саммит до его окончания для участия в переговорах с Ким Чен Ыном в Сингапуре.
«Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вёл себя так кротко и мягко во время наших встреч на G7 только для того, чтобы дать пресс-конференцию после моего отъезда, сказав, что «пошлины США были своего рода оскорбительными» и он «не даст сесть себе на шею». Очень нечестно и слабо. Наши пошлины — это ответ на его 270%-ные тарифы на молочные продукты (США. — RT)!» — написал Трамп в Twitter.
При этом, по словам пресс-секретаря канадского премьера Кэмерона Ахмада, Трюдо во время пресс-конференции высказал ту же позицию, что и в личных беседах с президентом США.
Между тем официальные лица Вашингтона полностью поддержали своего лидера. По словам экономического советника Белого дома Ларри Кудлоу, Трюдо предал американское доверие и «серьёзно навредил» всей G7.
«В аду есть специальное место для любого иностранного лидера, который ведёт себя дипломатически недобросовестно по отношению к американскому президенту Дональду Трампу, а затем пытается воткнуть нож в спину», — добавил глава торгового совета Белого дома Петер Наварро.
Стоит заметить, что за океаном позиция администрации Трампа не нашла одобрения у основных союзников Соединённых Штатов — Германии и Франции. Французский лидер Эммануэль Макрон, в частности, заявил, что международное сотрудничество не может зависеть от приступов гнева и броских замечаний. «Будем серьёзными и достойными нашего народа, мы берём на себя обязательства и поддерживаем их», — добавил он.
- Лидеры стран G7 за столом переговоров
- Reuters
Между тем немецкие официальные лица подвергли Трампа гораздо более жёсткой критике. Как заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, американский президент лишился своего авторитета после сообщения в социальной сети.
«С помощью твита можно быстро уничтожить огромное доверие. Тем более что Европа держится вместе и представляет свои интересы всё более агрессивно. Europe United (Объединённая Европа. — RT) — это ответ на America First (Америка прежде всего. — RT)», — написал немецкий дипломат в Twitter.
Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес назвала «катастрофой и хаосом» поведение Трампа на G7. По её словам, действия главы Белого дома говорят о том, что он не может «проводить разумную и достойную доверия политику».
При этом канцлер Германии Ангела Меркель в эфире телеканала АRD отметила, что была разочарована решением Трампа отказаться от итогового соглашения при помощи твита. Она отметила, что действия США в очередной раз подчеркнули необходимость более сильного и унифицированного сотрудничества внутри ЕС. Немецкий лидер также добавила, что резкие заявления по этой ситуации от других членов G7 приводят только к лишним осложнениям.
«Европа должна взять в свои руки собственную судьбу. Мы, европейцы, должны сами защищать свои принципы», — приводит слова Меркель представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт в своём Twitter.
#Europa muss sein Schicksal mehr in die Hand nehmen. Wir Europäer müssen unsere Prinzipien selbst verfechten. – Kanzlerin #Merkel bei #AnneWill nach dem #G7-Gipfel— Steffen Seibert (@RegSprecher) 10 июня 2018 г.
«Формат деградировал»
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала итоги состоявшейся в канадской провинции Квебек встречи лидеров G7.
«Призвав Россию прекратить «дестабилизирующее поведение», члены G7 тут же сцепились в адской драке, обвиняя друг друга во лжи и обзывая последними словами», — написала она в Facebook.
Партнёры по «семёрке» вряд ли могли бы достигнуть какого-либо консенсуса, поскольку формат G7 очень сильно деградировал. Об этом заявил в беседе с RT генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
«Формат G7 настолько деградировал, что никакого консенсуса и быть не могло. Формат пытается восстановить интерес к себе с помощью разного рода скандальных заявлений. Понятно, что США ведут себя как слон в посудной лавке, игнорируя интересы своих партнёров. Также очевидно, что противоречия между пока ещё партнёрами носят непреодолимый характер, поскольку США не собираются менять модель поведения, а Европа, судя по всему, — подчиняться американским санкциям», — подчеркнул аналитик.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отметил, что Трамп не заинтересован в любых коллективных соглашениях и ставит себя на место глобального лидера.
«Встреча в Квебеке показала, что Трамп не заинтересован в каких-либо соглашениях, если они в большей степени не учитывают его позицию. Трамп вообще выражает большой скепсис по поводу всех подобных форматов и считает, что единственный реальный формат в мире — это G1, в рамках которого он всем сообщает, что нужно делать», — сказал он в разговоре с RT.
По мнению эксперта, президент США готов идти на компромиссы, но только при условии, что его оппоненты настроены потворствовать интересам Вашингтона.
«Выраженное Трюдо и Макроном несогласие с позицией Трампа привело к моментальной отмене утверждения коммюнике по G7. Таким образом, президент США продемонстрировал остальным, что они могут делать всё, что угодно, но им будет очень сложно, в том числе при принятии и реализации собственных решений», — отметил Брутер.
Аналитик также выразил сомнение в скором разрешении нынешних разногласий. Он отметил, что лидеры Европы не успевают за изменяющейся в мире обстановкой, а их претензии к Трампу ничем не подкреплены.
«Предполагать, что в течение короткого времени нынешние разногласия будут разрешены, не приходится. Они скорее будут нарастать. Всё это делает позицию Европы более хрупкой и говорит о том, что она находится в кризисе», — заключил эксперт.