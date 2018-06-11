«Сцепились в адской драке»: к чему привёл отказ Трампа подписывать итоговое соглашение G7

Отказ Дональда Трампа ставить свою подпись под коммюнике саммита «Большой семёрки» стал причиной разногласий внутри G7. В Белом доме обвинили премьера Канады в предательстве и заявили о подготовленном для недобросовестных политиков «специальном месте в аду». Франция и Германия в конфликте лидеров союзных государств встали на сторону Джастина Трюдо. По мнению главы МИД ФРГ, президент США «одним твитом подорвал доверие к себе». Как отмечают политологи, текущий формат сотрудничества между странами Запада полностью деградировал, что приводит к появлению непреодолимых разногласий между партнёрами по G7.

Проходивший 8—9 июня саммит «Большой семёрки» в канадском курортном городе Ла Мальбе завершился скандалом: президент США Дональд Трамп дал указание своим представителям не подписывать итоговое коммюнике.

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Причиной послужили слова премьер-министра Канады Джастина Трюдо, сообщившего на пресс-конференции, что Оттава с 1 июля предпримет ответные меры на американские пошлины на сталь и алюминий.

При этом в ходе встречи Трамп заявлял, что у Соединённых Штатов прекрасные отношения с Канадой, Германией и Францией. Напомним, что глава Белого дома покинул саммит до его окончания для участия в переговорах с Ким Чен Ыном в Сингапуре.

«Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вёл себя так кротко и мягко во время наших встреч на G7 только для того, чтобы дать пресс-конференцию после моего отъезда, сказав, что «пошлины США были своего рода оскорбительными» и он «не даст сесть себе на шею». Очень нечестно и слабо. Наши пошлины — это ответ на его 270%-ные тарифы на молочные продукты (США. — RT)!» — написал Трамп в Twitter.

При этом, по словам пресс-секретаря канадского премьера Кэмерона Ахмада, Трюдо во время пресс-конференции высказал ту же позицию, что и в личных беседах с президентом США.

Между тем официальные лица Вашингтона полностью поддержали своего лидера. По словам экономического советника Белого дома Ларри Кудлоу, Трюдо предал американское доверие и «серьёзно навредил» всей G7.

«В аду есть специальное место для любого иностранного лидера, который ведёт себя дипломатически недобросовестно по отношению к американскому президенту Дональду Трампу, а затем пытается воткнуть нож в спину», — добавил глава торгового совета Белого дома Петер Наварро.

Стоит заметить, что за океаном позиция администрации Трампа не нашла одобрения у основных союзников Соединённых Штатов — Германии и Франции. Французский лидер Эммануэль Макрон, в частности, заявил, что международное сотрудничество не может зависеть от приступов гнева и броских замечаний. «Будем серьёзными и достойными нашего народа, мы берём на себя обязательства и поддерживаем их», — добавил он.

Лидеры стран G7 за столом переговоров

Reuters

Между тем немецкие официальные лица подвергли Трампа гораздо более жёсткой критике. Как заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, американский президент лишился своего авторитета после сообщения в социальной сети.

«С помощью твита можно быстро уничтожить огромное доверие. Тем более что Европа держится вместе и представляет свои интересы всё более агрессивно. Europe United (Объединённая Европа. — RT) — это ответ на America First (Америка прежде всего. — RT)», — написал немецкий дипломат в Twitter.

Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес назвала «катастрофой и хаосом» поведение Трампа на G7. По её словам, действия главы Белого дома говорят о том, что он не может «проводить разумную и достойную доверия политику».

При этом канцлер Германии Ангела Меркель в эфире телеканала АRD отметила, что была разочарована решением Трампа отказаться от итогового соглашения при помощи твита. Она отметила, что действия США в очередной раз подчеркнули необходимость более сильного и унифицированного сотрудничества внутри ЕС. Немецкий лидер также добавила, что резкие заявления по этой ситуации от других членов G7 приводят только к лишним осложнениям.

«Европа должна взять в свои руки собственную судьбу. Мы, европейцы, должны сами защищать свои принципы», — приводит слова Меркель представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт в своём Twitter.

#Europa muss sein Schicksal mehr in die Hand nehmen. Wir Europäer müssen unsere Prinzipien selbst verfechten. – Kanzlerin #Merkel bei #AnneWill nach dem #G7-Gipfel — Steffen Seibert (@RegSprecher) 10 июня 2018 г.

«Формат деградировал»





Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала итоги состоявшейся в канадской провинции Квебек встречи лидеров G7.

«Призвав Россию прекратить «дестабилизирующее поведение», члены G7 тут же сцепились в адской драке, обвиняя друг друга во лжи и обзывая последними словами», — написала она в Facebook.

Партнёры по «семёрке» вряд ли могли бы достигнуть какого-либо консенсуса, поскольку формат G7 очень сильно деградировал. Об этом заявил в беседе с RT генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Формат G7 настолько деградировал, что никакого консенсуса и быть не могло. Формат пытается восстановить интерес к себе с помощью разного рода скандальных заявлений. Понятно, что США ведут себя как слон в посудной лавке, игнорируя интересы своих партнёров. Также очевидно, что противоречия между пока ещё партнёрами носят непреодолимый характер, поскольку США не собираются менять модель поведения, а Европа, судя по всему, — подчиняться американским санкциям», — подчеркнул аналитик.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отметил, что Трамп не заинтересован в любых коллективных соглашениях и ставит себя на место глобального лидера.

«Встреча в Квебеке показала, что Трамп не заинтересован в каких-либо соглашениях, если они в большей степени не учитывают его позицию. Трамп вообще выражает большой скепсис по поводу всех подобных форматов и считает, что единственный реальный формат в мире — это G1, в рамках которого он всем сообщает, что нужно делать», — сказал он в разговоре с RT.

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По мнению эксперта, президент США готов идти на компромиссы, но только при условии, что его оппоненты настроены потворствовать интересам Вашингтона.

«Выраженное Трюдо и Макроном несогласие с позицией Трампа привело к моментальной отмене утверждения коммюнике по G7. Таким образом, президент США продемонстрировал остальным, что они могут делать всё, что угодно, но им будет очень сложно, в том числе при принятии и реализации собственных решений», — отметил Брутер.

Аналитик также выразил сомнение в скором разрешении нынешних разногласий. Он отметил, что лидеры Европы не успевают за изменяющейся в мире обстановкой, а их претензии к Трампу ничем не подкреплены.

«Предполагать, что в течение короткого времени нынешние разногласия будут разрешены, не приходится. Они скорее будут нарастать. Всё это делает позицию Европы более хрупкой и говорит о том, что она находится в кризисе», — заключил эксперт.