«Не можем позволить друзьям наживаться на нас»: почему Трамп раскритиковал Евросоюз и Канаду

Президент США Дональд Трамп в ожидании встречи с Ким Чен Ыном опубликовал в Twitter серию постов с критикой в адрес американских торговых и военных партнёров. Он осудил политику Канады и Евросоюза, имеющих огромный профицит в экономических отношениях с Соединёнными Штатами. Американский лидер также выразил уверенность, что ЕС должен гораздо больше тратить на военные нужды и финансирование НАТО. Эксперты объясняют действия Трампа не столько экономическими соображениями, сколько желанием набрать политические очки.

Президент США опубликовал серию твитов с критикой в адрес американских торговых и военных партнёров. Так, по словам хозяина Белого дома, Вашингтон не может позволить кому бы то ни было наживаться на Соединённых Штатах.

«Извините, но мы больше не можем позволять нашим друзьям или врагам наживаться на нас в торговой сфере. Для нас американский рабочий должен быть на первом месте!» — подчеркнул Трамп, который уже прибыл в Сингапур, где 12 июня должна состояться его встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Американский лидер вновь подверг критике премьер-министра Канады Джастина Трюдо из-за его позиции по торговым вопросам, которую глава кабмина высказал на саммите G7 в Квебеке и которая стала причиной отказа Трампа подписывать коммюнике по итогам встречи.

Fair Trade is now to be called Fool Trade if it is not Reciprocal. According to a Canada release, they make almost 100 Billion Dollars in Trade with U.S. (guess they were bragging and got caught!). Minimum is 17B. Tax Dairy from us at 270%. Then Justin acts hurt when called out! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 июня 2018 г.

«Если справедливая торговля не взаимна, её следует называть «глупой торговлей». По словам Канады, они зарабатывают на торговле с США почти $100 млрд (похоже, они попались на хвастовстве!). Минимум $17 млрд! Пошлины на американские молочные продукты составляют 270%. А потом Джастин (Трюдо. — RT) делает вид, что оскорблён, когда его призывают к ответу!» — написал Трамп.

По его словам, в роли президента Соединённых Штатов он не должен позволять другим странам создавать огромный торговый профицит, как это происходило на протяжении десятилетий.

«Это нечестно по отношению к американскому народу. $800 млрд торгового дефицита. Добавьте к этому тот факт, что США оплачивают почти все расходы НАТО, защищая многие из тех самых стран, которые наживаются на нас в торговле (они платят только часть расходов — и смеются)», — заявил Трамп.

Американский лидер отметил, что при $151 млрд профицита в торговле с США Евросоюз должен гораздо больше тратить на военные нужды.

«Германия выделяет НАТО 1% ВВП, тогда как мы отдаём 4% гораздо большего ВВП. Кто-нибудь верит в то, что это имеет смысл? Мы защищаем Европу (что хорошо) ценой больших финансовых потерь, а затем нас несправедливо прижимают в торговле. Грядут перемены!» — подчеркнул Трамп.

При этом на фоне критики в отношении Канады и Германии американский лидер опубликовал совместную фотографию с новым премьер-министром Италии Джузеппе Конте, который поддержал предложение Трампа о возвращении России в «Большую восьмёрку».

«Евросоюз хуже, чем Китай»

Серия постов Трампа была опубликована в продолжение конфликта между Вашингтоном и его союзниками в ходе завершившегося саммита G7 в Квебеке. Лидерам объединения не удалось уговорить президента США отменить введённые им пошлины на сталь и алюминий, после чего хозяин Белого дома досрочно покинул саммит, отбыв в Сингапур.

Позднее в ходе итоговой пресс-конференции Джастин Трюдо назвал эти пошлины оскорбительными и заявил, что Канада не позволит Соединённым Штатам помыкать собой, рассказав об увеличении пошлин для американских фермеров, компаний и рабочих.

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В ответ президент США отказался подписывать итоговое коммюнике саммита G7 и заявил, что Вашингтон не позволит другим странам навязывать себе новые тарифы и торговые барьеры, тогда как Штаты много лет «терпят торговое злоупотребление».

Впрочем, разочарование переговорами на высшем уровне выразили и другие участники саммита. Так, президент Франции Эммануэль Макрон обвинил американского лидера в непоследовательности и излишней эмоциональности.

«Мы выработали текст коммюнике и обязательства. Мы их придерживаемся, а тот, кто, повернувшись спиной, их отбросил, демонстрирует свою непоследовательность и неосновательность. Международное сотрудничество не может находиться в зависимости от чувства гнева или твитов. Будем серьёзны и достойны наших народов», — цитирует издание Actualite коммюнике Елисейского дворца.

В свою очередь, портал Axios со ссылкой на информированный источник сообщил, что американский лидер критиковал торговую политику Евросоюза ещё в конце мая, в ходе переговоров с Макроном в Белом доме.

«Давайте сотрудничать, у нас есть общая проблема — Китай», — сказал глава Франции, обсуждая с президентом США торговлю.

На это Трамп заявил, что Европейский союз «хуже, чем Китай».

Недовольство итогами саммита в Квебеке выразила и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. В эфире телеканала ARD она заявила, что встреча лидеров G7 произвела на неё «удручающее впечатление».

По её словам, прошедшие переговоры стали для неё «отрезвляющим опытом», а итоги саммита никак нельзя назвать отличными. Также канцлер выразила разочарование решением Трампа отозвать подпись под итоговым коммюнике.

Меркель подчеркнула, что отсутствие прогресса по вопросу американских пошлин на сталь и алюминий демонстрирует, что Европа больше не может безоговорочно полагаться на Соединённые Штаты и должна сплотиться для решения региональных проблем. Кроме того, по мнению Меркель, в ответ на действия Вашингтона Евросоюз должен принять ответные экономические шаги.

«На переизбрание нужны большие деньги»

По словам кандидата политических наук Арега Галстяна, учитывая техническую сложность процесса, вряд ли стоит ожидать фундаментальных изменений на рынке после обмена резкими заявлениями лидеров «семёрки». Он отметил, что принимаемые Вашингтоном односторонние протекционистские меры направлены на достижение короткого эффекта. При этом если европейский рынок не столь принципиален для американских производителей, то канадский куда важнее.

«В отличие от европейцев, канадский рынок играет очень важную роль для американских производителей. Допустим, Трамп будет вводить пошлины против канадских производителей, но тот же фермер из Техаса или Оклахомы выращивает кукурузу, рис, и основной рынок сбыта для него, не считая трансатлантического экспорта, — это Канада либо Мексика. Логистика развита так. Если Канада включит ответные штрафные пошлины — ты своего производителя защитишь, станет приходить меньше канадской продукции или она станет дороже внутри США, но куда твои будут продавать?» — пояснил американист.

Собеседник RT отметил, что эти заявления Трампа больше связаны не с экономическим протекционизмом, но с необходимостью укрепить позиции республиканцев к промежуточным выборам в конгресс в ноябре 2018 года, а в перспективе — и к президентским выборам 2020 года.

«Нужны деньги. На переизбрание их нужно больше, а деньги Трамп получит от промышленного лобби, от внутренних американских групп — то есть от того, кого он сейчас защищает. Но уже в среднесрочной перспективе будут очень большие сложности», — подчеркнул Галстян.

«Внутренний рынок — это одно, но есть определённая продукция той же тяжёлой промышленности, которая заточена исключительно на экспорт, она вообще не идёт на внутренний рынок. Есть целые отрасли, которые заточены на экспорт в Канаду и в Мексику», — добавил эксперт.

По его словам, в риторике американского президента больше шума, чем реальных действий, поскольку он не хочет переходить точку невозврата. Если бы Трамп был протекционистом, он не стал бы вводить новые пошлины, а, например, направил бы в конгресс запрос о кардинальном пересмотре договора НАФТА.

Reuters

«Европейцы будут недовольны, теперь им придётся выполнять условия»

Переходя к затронутой Трампом теме финансирования НАТО, американист Арег Галстян отметил, что президент США говорит о необходимости выполнения членами Североатлантического альянса взятых на себя обязательств.

«Клинтон оставил серьёзный профицит, а Буш его растрачивал, и многие европейские страны расслабились. Обязательства — выделять 2% ВВП. Американцы в среднем выделяют 2,6—2,7%, иногда доходило до 3,1%. Греция, Польша, Великобритания — 2,1%, остальные страны — Германия, Франция выделяют чуть больше 1%, а остальные меньше 1%», — рассказал политолог.

По его словам, подход Трампа, согласно которому все члены блока должны выделять по 2%, достаточно логичен и прагматичен.

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«Американский военный бюджет хоть и растёт, в следующем году подразумевается выделение от $715—719 млрд, но на НАТО уже выделяется 2%. Да, европейцы будут недовольны, теперь им придётся выполнять условия. Они хотят и свои социальные программы сохранить, и натовский «зонтик», но теперь этого не будет», — подчеркнул Галстян.

Собеседник RT отметил, что со времён Рональда Рейгана нынешний президент США — единственный американский лидер, который жёстко придерживается линии «Америка прежде всего», а это вызывает противоречия между США и Европой. При этом в условиях отсутствия у Европы собственной системы безопасности им проще выделять эти 2%, чем с нуля создавать новую систему безопасности, полагает эксперт.

Напомним, Дональд Трамп ещё год назад в ходе саммита лидеров стран — членов НАТО высказал недовольство существующим положением вещей и потребовал от всех участников блока полноценного участия в его финансировании.

При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 7 июня заявил, что уже четвёртый год подряд европейские страны и Канада наращивают военные расходы. Так, в первые месяцы 2018 года увеличение расходов на оборону составило 3,82%.