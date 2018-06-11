«Ситуация благоприятствует КНДР»: о чём могут договориться Дональд Трамп и Ким Чен Ын в Сингапуре

Президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын намерены встретиться 12 июня 2018 года в Сингапуре. Мировые СМИ уже назвали предстоящее событие историческим. По мнению экспертов, основные пункты повестки переговоров — вопросы денуклеаризации Корейского полуострова и заключение мирного соглашения между США и КНДР. Саммит лидеров двух стран призван завершить более чем полувековое противостояние Вашингтона и Пхеньяна. Как изменит ситуацию в регионе диалог на высшем уровне, выяснял RT.

12 июня в пятизвёздочном отеле Capella на острове Сентоса в небольшом восточноазиатском государстве Сингапур состоится первая в истории встреча лидеров КНДР и США. Гостиница выбрана в качестве «нейтральной территории»: американская делегация остановилась в отеле Shangri-La, а Ким Чен Ын — в пятизвёздочном St. Regis.

Обитель спокойствия

Остров Сентоса, название которого с малайского переводится как «спокойствие», в прошлом был пиратской гаванью и японским концлагерем. Теперь же это курорт для очень состоятельных гостей со всего мира, относительно изолированный от остального Сингапура. Это позволит лучше обеспечить безопасность высокопоставленных гостей.

С этой же целью в преддверии встречи государство закрывает воздушное пространство на три дня — 11, 12 и 13 июня. Районы мест проживания делегаций и проведения саммита, а также диппредставительства Соединённых Штатов объявлены особыми зонами — доступ туда ограничен. На саммит аккредитовались более 3000 журналистов из разных стран. Их охрану обеспечивают сингапурские силовики. А за безопасностью высоких гостей следят также американская Секретная служба и прибывшие из Пхеньяна агенты в штатском.

Подробности предстоящего саммита пока не разглашаются, но уже известно, что президент Соединённых Штатов не собирается подписывать по итогам переговоров никаких документов. Как отметил сам американский лидер по итогам встречи с делегацией КНДР 1 июня 2018 года, его цель — «запустить процесс».

Кто войдёт в состав северокорейской делегации, пока не сообщается. Трамп прилетел в Сингапур с госсекретарём Майклом Помпео и советником по национальной безопасности Джоном Болтоном. Во время саммита в Сингапуре гостит и звезда NBA Деннис Родман, который поддерживает дружеские отношения как с Кимом, так и с Трампом. Он уже заявил, что готов присоединиться к двум лидерам и внести посильный вклад в разрядку напряжённости между странами.

Майкл Помпео и Джон Болтон

globallookpress.com

© Chris Kleponis

Ещё одна персона, которая может присоединиться к саммиту американского и северокорейского лидеров, — президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Он надеется, что Трамп и Ким заявят об окончании войны на Корейском полуострове. Тогда, как отметил в интервью RT ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Евгений Ким, южнокорейский лидер, присоединившись к тандему Трампа и Ким Чен Ына, выступит в качестве триумфатора и миротворца перед важными для его партии местными и дополнительными парламентскими выборами. Они пройдут 13 июня. Сейчас США, Северная Корея и Китай являются сторонами соглашения о перемирии, завершившего в 1953 году войну в Корее.

«Известно, что на время встречи Трампа и Ким Чен Ына намечен визит Мун Чжэ Ина в Сингапур. Он будет там и надеется, что заявление об окончании войны удастся сделать трёхсторонним», — подчёркивает Евгений Ким.

На плечах гигантов

Американо-северокорейский саммит на высшем уровне в Сингапуре станет заключительным мероприятием в череде долгих консультаций представителей двух стран. Ещё 9 марта 2017 года Дональд Трамп впервые намекнул о такой возможности. Тогда это вызвало эффект разорвавшейся бомбы: слишком памятны были другие заявления американского лидера, где он обещал обрушить на Пхеньян «огонь и ярость» и утверждал, что его «ядерная кнопка» — «мощнее».

В ходе подготовки саммита госсекретарь США Майкл Помпео 9 мая посетил КНДР, 28—29 мая в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Кореи встретились американские и северокорейские дипломаты, а затем делегация страны чучхе посетила США.

Значительную роль в подготовке встречи сыграло потепление отношений между Северной и Южной Кореей, начавшееся с приезда северокорейской делегации на Олимпиаду в Пхёнчхане и закреплённое встречами Ким Чен Ына с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ыном 27 апреля и 27 мая. При этом Пхеньян пошёл на ряд односторонних уступок Вашингтону и Сеулу: отказался от ракетных пусков и уничтожил 24 мая ядерный полигон в Пхунгери.

Демонтаж ядерного полигона в Пхунгери

Reuters

Также были разморожены связи между КНДР и КНР. Ким Чен Ын дважды посетил Китай и общался с председателем КНР Си Цзиньпином накануне встречи с Трампом. США также провели консультации с китайской стороной накануне саммита. 9 июня заместитель государственного секретаря США Джон Салливан и посол Китая в Соединённых Штатах Цуй Тянькай обсудили детали встречи американского и северокорейского лидеров. В свою очередь министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан после предварявшего саммит визита в Пхеньян 9 июня сделал остановку в Пекине.

По мнению Евгения Кима, свой вклад в подготовку мероприятия внесла и Россия, поддержав мирные инициативы КНДР. Так, 31 мая с лидером КНДР в Пхеньяне встретился глава российского МИД Сергей Лавров и пригласил Ким Чен Ына посетить нашу страну.

Ким Чен Ын и Сергей Лавров

Reuters

«То, что Путин готов встретиться с Кимом, означает поддержку со стороны Москвы усилиям КНДР по нормализации ситуации в этом регионе. И поэтому Ким на встрече в Сингапуре будет чувствовать за своей спиной морально-политическую поддержку двух гигантов — России и Китая», — считает политолог.

Президент Трамп поднимал тему будущего саммита в ходе встреч с лидерами «Большой семёрки» в Канаде 8 и 9 июня, а также в переговорах с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который посетил США накануне форума G7.

Мечта сбылась

Как отмечают эксперты, с предложениями о проведении такого саммита выступали ещё дед и отец нынешнего руководителя КНДР — Ким Ир Сен и Ким Чен Ир, однако из американских лидеров согласие дал только Дональд Трамп.

«Идея такого саммита Северной Кореей выдвигалась очень давно, — отметила в интервью RT доцент СПбГУ Ирина Ланцова. — Это именно то, чего КНДР добивалась на протяжении тридцати лет».

Эксперты отмечают, что с этим саммитом северокорейцы связывают надежды на нормализацию отношений с США, хотя бы частичное снятие санкций и получение гарантий безопасности.

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«Трамп же, возможно, не до конца осознаёт, на что он идёт», — отмечает Ланцова.

По её мнению, американский лидер стремится добиться эффектного разрешения сложной международной проблемы, но саму попытку встретиться с Кимом наиболее рьяные американские ястребы могут поставить ему в вину. По мнению Евгения Кима, именно эти круги стоят за скандальным высказыванием адвоката Трампа Руди Джулиани, заявившего, что северокорейский лидер якобы на коленях умолял президента США о переговорах.

«Это попытка сорвать встречу, в расчёте на то, что Ким прочитает и откажется от саммита», — отмечает эксперт.

Для Трампа же, по мнению политолога, саммит имеет большое значение в свете намеченных на ноябрь 2018 года промежуточных выборов в конгресс.

«Если его партия одержит победу, то Трамп может рассчитывать, что будет избран на новый срок через два года, — утверждает Евгений Ким. — И президенту США нужны какие-то внешнеполитические успехи».

Перспективный план

Как отмечают эксперты, главным результатом переговоров Трампа и Кима можно будет считать уже то, что они состоятся. Если с точки зрения американской стороны встреча будет успешной, то, как заявила накануне саммита советник Трампа Келлиэнн Конуэй, за первой встречей могут последовать вторая, третья, четвёртая и пятая. Сам Трамп также отмечал, что, возможно, все проблемы на одной встрече с Кимом обсудить не получится.

«На встрече, по всей видимости, будут обсуждаться два момента — это денуклеаризация и соглашение о мире на Корейском полуострове», — отмечает Ланцова.

«Будут обсуждать в том числе мирный договор. Так что всё идёт в логике российско-китайской «дорожной карты», — подтвердил 9 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Главная проблема — согласование позиций двух государств по вопросам ядерного разоружения. Пхеньян говорит о поэтапном процессе и категорически против того, чтобы отказаться от ядерного арсенала в одностороннем порядке, ожидая уступок и от США. Соединённые Штаты, однако, в течение нескольких месяцев настаивали на немедленной передаче им всего северокорейского ядерного оружия, как это сделала в 2003 году Ливия. Вашингтон готов отменить санкции против Пхеньяна, но лишь после того, как тот ликвидирует ядерную и ракетную программы.

По словам Ланцовой, именно эти разногласия привели к тому, что 25 мая Дональд Трамп объявил об отмене саммита в Сингапуре. Однако потом, видимо, сторонам удалось найти точки соприкосновения, считают эксперты.

«Слова Трампа о необходимости последующих встреч свидетельствуют о том, что он понимает сложность переговоров и что, возможно, придётся согласиться с программой денуклеаризации Корейского полуострова, о которой говорят Россия, КНДР и Китай», — считает Евгений Ким.

Что касается соглашения о мире, то здесь существуют юридические сложности — войска США в ходе войны в Корее носили статус контингента ООН, и классический мирный договор вряд ли будет подписан. Кроме того, раз стороной перемирия 1953 года был Китай, то к новому соглашению придётся подключать и Пекин.

«У Мун Чжэ Ина изначально и был план сначала провести саммит Мун — Ким, потом Ким — Трамп, а затем — Мун — Ким — Си — Трамп. Если всё пройдёт успешно, этим четырёхсторонним форматом всё и продолжится», — утверждает Ланцова.

По мнению эксперта, хотя и маловероятно, но совсем не фантастично выглядит теперь и перспектива установления дипотношений между Пхеньяном и Вашингтоном.

«Внешнеполитическая ситуация, в которой будет проходить саммит, благоприятствует КНДР», — считает Евгений Ким.

В то же время, по мнению эксперта, если США сами не пойдут на уступки, в частности не снизят военную активность у границ Северной Кореи, то рискуют поставить под удар достижения встречи на высшем уровне. И произойти очередное обострение корейского кризиса может уже в августе 2018 года, когда должны состояться новые масштабные учения американцев и южнокорейцев Ulchi-Freedom Guardian.