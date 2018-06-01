«Часть политического шоу»: что стоит за сомнениями США в необходимости встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына

Высокопоставленная делегация КНДР прибыла в Белый дом, чтобы передать президенту США письмо от северокорейского лидера. Содержание послания неизвестно. До намеченной встречи Дональда Трампа с Ким Чен Ыном в Сингапуре остаётся менее двух недель, но до сих пор ни одна из сторон не подтверждает её официально. Судя по заявлениям из Вашингтона, саммит двух лидеров остаётся под вопросом. Накануне глава Госдепа Майк Помпео, комментируя итоги беседы с зампредседателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем, усилил интригу, заявив, что подготовка к мероприятию «идёт хорошо», но он «не знает», состоится ли оно. Американские СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что Трамп рассчитывает на беседу с северокорейским коллегой в формате «тет-а-тет», несмотря на желание глав Южной Кореи и Японии участвовать в диалоге. RT выяснял, в чём причина неопределённости сторон.

Делегация КНДР во главе с зампредседателя Центрального комитета Трудовой партии Кореи генералом Ким Ён Чхолем прибыла в Белый дом, чтобы передать президенту США письмо от северокорейского лидера Ким Чен Ына. Высокопоставленный чиновник приехал в Вашингтон из Нью-Йорка после двухдневных переговоров в Нью-Йорке с госсекретарём Соединённых Штатов Майком Помпео по вопросу проведения саммита США — КНДР на высшем уровне.

В Белом доме подтвердили, что американский лидер встретится с Ким Ён Чхолем, поскольку усилия по подготовке запланированного на 12 июня саммита «вернулись в нужное русло», передаёт Reuters.

Ожидается, что в зависимости от содержания письма Ким Чен Ына, президент США примет решение о целесоображности продолжения работы по подготовке встречи в Сингапуре.

Переговоры о переговорах

Между тем накануне из Вашингтона поступала противоречивая информация относительно встречи Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына.

Так, The Washington Post сообщила, что президент США отклонил предложение лидеров Южной Кореи и Японии присутствовать на саммите в Сингапуре. Трамп хотел бы побеседовать с Ким Чен Ыном «тет-а-тет», подчеркнуло издание.

«Если встреча пройдёт удачно, то все лавры достанутся главе Белого дома. Такова логика нынешнего президента США», — прокомментировал ситуацию профессор НИУ ВШЭ Максим Братерский.

Однако ряд экспертов называют такое решение Трампа логичным.

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«Это переговоры лидеров двух стран, и дополнительное посредничество тут выглядит странно. Здесь американский лидер гораздо более логичен, чем его азиатские союзники», — отметил заместитель директора института США и Канады Павел Золотарёв.

При этом сама встреча, судя по всему, до сих пор остаётся под угрозой срыва. 31 мая на пресс-конференции в Нью-Йорке глава внешнеполитического ведомства США Майк Помпео прокомментировал итоги визита в США высокопоставленного северокорейского чиновника — заместителя председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоля, прибывшего в Нью-Йорк для доработки деталей саммита.

Однако заявления Помпео относительно переговоров с северокорейцами ситуацию не прояснили. Глава американского внешнеполитического ведомства ограничился общими фразами, отметив, что подготовка к исторической встрече лидеров «идёт хорошо» и что у США, Южной Кореи и Японии «нет никаких разногласий» насчёт КНДР. При этом госсекретарь не исключил, что саммит в Сингапуре всё-таки может не состояться.

«Я не знаю. Ответа на этот вопрос я не знаю», — заявил глава Госдепа, комментируя вероятность того, что саммит может сорваться.

Госсекретарь США Майк Помпео © Jonathan Ernst

Reuters

Подобные заявления ряд политологов называют «провокационными», однако это — неотъемлемый компонент «торга» накануне саммита.

«Это часть политического шоу с хлопаньем дверьми и громкими фразами, за которыми скрывается процесс организации встречи. За него отвечают не лидеры стран, а вот такие комиссары, которыми в данном случае выступили Майк Помпео и Ким Ён Чхоль», — заявил Братерский.

Павел Золотарёв подчеркнул, что Трамп и его окружение всегда отличались вольной риторикой, поэтому на слова Помпео «не стоит обращать слишком много внимания». Эксперт считает, что основная линия администрации нынешнего главы США прослеживается достаточно чётко: добиться переговоров на максимально приемлемых для себя условиях.

В режиме повышенной готовности

Между тем в британской The Guardian на днях появилась информация об очередных условиях со стороны США перед началом исторического диалога.

Согласно требованию Вашингтона, властям КНДР следует представить мировому сообществу план по разоружению, который включает в себя полный отказ от ядерного оружия. В противном случае встреча глав Северной Кореи и Соединённых Штатов в Сингапуре не состоится, пишет издание, ссылаясь на неназванного высокопоставленного источника в Госдепартаменте США.

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«Если Северная Корея хочет чтобы саммит (с участием Трампа и Ким Чен Ына. — RT) состоялся, то прямо сейчас они должны ясно продемонстрировать, что они готовы сделать для этого. США ожидает от них полного, непреложного, подтвержденного фактами отказа от ядерного оружия», — сказал собеседник издания.

При этом он не уточнил, как именно должно выглядеть разоружение, срок, в который его необходимо провести, и другие детали требований США.

По словам представителя Госдепа, взамен США готовы предоставить КНДР «те гарантии безопасности, в которых корейская сторона нуждается». Если Пхеньян не выполнит требование США, Вашингтон «будет наращивать давление на северокорейскую сторону, надеясь, что в один прекрасный день она всё же пойдёт на уступки».

Стоит отметить, что Пхеньян со своей стороны до сих пор ни разу не отказывался от своих намерений по поводу диалога лидеров.

Место взорванного входа в шахту для ядерных испытаний №2 на ядерном полигоне Пхунгери © Илья Питалев

РИА Новости

Так, Северная Корея в качестве жеста доброй воли уничтожила полигон для ядерных испытаний в Пхунгери, показав таким образом готовность к разговору. Однако впечатления на Белый дом это не произвело. Более того, на прошлой неделе Дональд Трамп заявил, что отказывается от саммита с главой КНДР Ким Чен Ыном. В качестве причины были названы «гнев и открытая враждебность» со стороны Северной Кореи.

Пхеньян не пошёл на ответные жёсткие меры. Напротив, заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Ким Ке Гван подтвердил готовность КНДР решать с Соединёнными Штатами «любые вопросы и в любом формате». Позднее американский лидер допустил, что встреча всё же может состояться.

28 и 29 мая в Пханмуджоме — в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Южной Кореи состоялись подготовительные консультации в преддверии встречи лидеров двух государств. Их провели бывший посол США в Южной Корее и глава американского диппредставительства на Филиппинах Сун Ким и заместитель министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи.

КНДР нужнее республиканцам

Несмотря на то, что встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына так и осталась под вопросом, 31 мая Майк Помпео представил журналистам своё мнение касательно исхода намеченного диалога. По его мнению, лидер КНДР «может осуществить перемены стратегического масштаба», однако решение, как подчеркнул госсекретарь, остаётся за Пхеньяном.

Также Помпео сделал акцент на том, что северокорейской делегации на прошедших переговорах было «чётко указано, что цели президента Трампа весьма последовательны: они состоят в достижении полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова».

Несмотря на попытки Вашингтона продемонстрировать «чёткость», политологи характеризуют политику Белого дома в отношении встречи президента США и главы КНДР как весьма непоследовательную. Научный сотрудник института США и Канады Владимир Батюк считает, что это связано с расколом правящей американской элиты.

«Конечно, свою роль играет и непредсказуемый характер Трампа. Но более важным фактором, на мой взгляд, является непростая внутриполитическая ситуация в самих Соединённых Штатах», — отметил в беседе с RT Батюк.

По его словам, встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа нужна в США не всем. Батюк отметил, что она необходима республиканцам и самому американскому лидеру.

«Им это нужно, чтобы выглядеть жёсткими лидерами, которые в отличие от «слабака» Барака Обамы и его администрации могут эффективно добиваться результата, в том числе и на внешнеполитической арене. Разумеется, всё это лишь картинка для внутреннего потребителя накануне выборов в конгресс», — пояснил эксперт.

По словам Батюка, у демократов прямо противоположная задача: постараться не допустить проведения переговоров между двумя лидерами, так как это ослабит позиции Демократической партии на грядущих выборах.

Эксперт также уверен, что Трамп может потребовать от северокорейского руководства не только отказа от ядерного оружия, но и других принципиальных уступок.

«Эти уступки могут включать в себя гарантии соблюдения прав человека, построения открытого общества, например. Хотя даже нынешнее требование, озвученное через The Guardian, невыполнимо как по политическим, так и по чисто техническим причинам. И вообще Ким Чен Ын собирается, выражаясь образно, как можно дороже продать ядерное оружие, а от него требуют, чтобы он отдал его бесплатно. Кто на это пойдёт?», — рассуждает Батюк.

Запуск северокорейской ракеты

Reuters

С тезисом о том, что северокорейский лидер так просто не отдаст своё оружие массового поражения, согласен и руководитель центра Восточных исследований дипломатической академии МИР России Андрей Володин.

«Естественно, никто на такой опрометчивый шаг, как добровольный отказ от ядерного оружия в текущих условиях не пойдёт. Северокорейское руководство и Ким Чен Ын лично убедились на примере Сирии, чем может закончится подобная практика. Более того, в Пхеньяне восприняли бомбардировки сирийской территории в том числе и как намёк на то, что они могут быть следующими. И сделали соответствующие выводы», — отметил специалист.

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По его словам, в КНДР расценят заявление, опубликованное в The Guardian, как «продолжение переговорной игры Трампа и его команды».

«Ким Чен Ын понимает, что глава Белого дома — это гроссмейстер, который играет на нескольких досках с разными противниками. К ним относятся в том числе и его политические оппоненты в самих США. И в этих переговорных партиях Трамп всегда выдвигает максимально жёсткие условия, но затем начинает торговаться. Представители КНДР об это прекрасно осведомлены», — сказал Володин.

По словам эксперта, для нынешней КНДР потеря одного полигона в Пхунгери не является очень большой проблемой.

«У них он явно не один. А его уничтожение преследовало сразу несколько целей: на фоне агрессивной политики США Ким Чен Ын попытался прослыть если не голубем мира, то человеком, который серьёзно настроен на переговорный процесс. Это он стремился, во-первых, показать США и мировому сообществу, а во вторых, своим ближайшим соседям: Китаю и Южной Корее. Но дальше взрыва этой испытательной площадки глава КНДР точно не пойдёт», — подчеркнул Володин.

В то же время эксперт уверен, что северокорейское руководство сделает всё, чтобы встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась.

«Встреча необходима главе КНДР для решения целого ряда задач. Самой главной из них является легитимация Северной Кореи в глазах мирового сообщества и общее повышение своего статуса на мировой арене. По этой причине Пхеньян никогда официально не заявит, что встреча сорвана. Максимум, что он скажет: «она перенесена на более поздний срок» или «отложена», — считает Володин.

Что касается Дональда Трампа, то, как отмечают аналитики, ему нужен не сколько результат переговоров, сколько создание видимости успеха.