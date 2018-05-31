СМИ: КНДР в преддверии саммита Трампа и Ким Чен Ына потребовали от США отмены санкций

Власти КНДР в преддверии встречи президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном потребовали от Соединённых Штатов отмены санкций и установления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом сообщает южнокорейская газета Chosun Ilbo со ссылкой на источник.

«В ходе переговоров 27 мая Северная Корея настоятельно потребовала установить дипломатические отношения с США и снять санкции в отношении Северной Кореи», — цитирует издание РИА Новости.

По словам собеседника агентства, в случае, если данные требования будут выполнены, у Пхеньяна не будет необходимости в обладании ядерным оружием.

Ранее СМИ сообщали, что Соединённые Штаты приняли решение отложить на неопределённое время введение новых санкций в отношении КНДР.