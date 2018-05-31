СМИ: КНДР в преддверии саммита Трампа и Ким Чен Ына потребовали от США отмены санкций
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- AFP
«В ходе переговоров 27 мая Северная Корея настоятельно потребовала установить дипломатические отношения с США и снять санкции в отношении Северной Кореи», — цитирует издание РИА Новости.
По словам собеседника агентства, в случае, если данные требования будут выполнены, у Пхеньяна не будет необходимости в обладании ядерным оружием.
Ранее СМИ сообщали, что Соединённые Штаты приняли решение отложить на неопределённое время введение новых санкций в отношении КНДР.