Помпео встретится с представителем Пхеньяна в Нью-Йорке
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- Reuters
«Заместитель председателя Центрального комитета Ким Ён Чхоль направляется в Нью-Йорк и встретится с госсекретарём Майком Помпео позднее на этой неделе», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Ким Ён Чхоль прибыл в Пекин для дальнейшего отправления в Нью-Йорк.
Также американский президент Дональд Трамп заявил, что Белый дом собрал группу дипломатов для работы с северокорейской стороной по предстоящему саммиту США и КНДР.