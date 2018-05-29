Помпео встретится с представителем Пхеньяна в Нью-Йорке

Госсекретарь США Майк Помпео встретится в Нью-Йорке с зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем. Об этом сообщает Белый дом.

«Заместитель председателя Центрального комитета Ким Ён Чхоль направляется в Нью-Йорк и встретится с госсекретарём Майком Помпео позднее на этой неделе», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Ким Ён Чхоль прибыл в Пекин для дальнейшего отправления в Нью-Йорк.

Также американский президент Дональд Трамп заявил, что Белый дом собрал группу дипломатов для работы с северокорейской стороной по предстоящему саммиту США и КНДР.