Адвокат Трампа заявил, что Ким Чен Ын уговаривал президента США о встрече

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын уговаривал президента США Дональда Трампа о проведении встречи. Об этом заявил адвокат американского лидера Рудольф Джулиани.

«Они также говорили, что начнут ядерную войну с нами, что они победят нас в ядерной войне... Мы сказали, что в таких условиях у нас не будет саммита», — цитирует Джулиани The Wall Street Journal.

По его словам, после решения Трампа об отмене саммита США и КНДР в Сингапуре Ким Чен Ын «на коленях умолял» американскую сторону не отменять встречу.

Ранее стало известно, что Трамп и Ким Чен Ын проведут встречу в отеле Capella на острове Сентоса в Сингапуре 12 июня.

Президент России Владимир Путин заявил, что решение Трампа пойти на контакт с Ким Чен Ыном является мужественным и зрелым.