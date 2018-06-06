Адвокат Трампа заявил, что Ким Чен Ын уговаривал президента США о встрече

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын уговаривал президента США Дональда Трампа о проведении встречи. Об этом заявил адвокат американского лидера Рудольф Джулиани.
Адвокат Трампа заявил, что Ким Чен Ын уговаривал президента США о встрече
  • Ким Чен Ын
  • © KCNA/REUTERS

«Они также говорили, что начнут ядерную войну с нами, что они победят нас в ядерной войне... Мы сказали, что в таких условиях у нас не будет саммита», — цитирует Джулиани The Wall Street Journal.

По его словам, после решения Трампа об отмене саммита США и КНДР в Сингапуре Ким Чен Ын «на коленях умолял» американскую сторону не отменять встречу.

Ранее стало известно, что Трамп и Ким Чен Ын проведут встречу в отеле Capella на острове Сентоса в Сингапуре 12 июня. 

Президент России Владимир Путин заявил, что решение Трампа пойти на контакт с Ким Чен Ыном является мужественным и зрелым.

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