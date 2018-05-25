Американист прокомментировал заявление Трампа о возобновлении диалога США и Северной Кореи

Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа о возобновлении диалога с Северной Кореей.

«На самом деле это всего лишь подтверждение того, что Трамп нацелен на проведение саммита. Другое дело, что он повышает ставки и усиливает свои переговорные позиции перед проведением этой встречи, чтобы северокорейская сторона была сговорчивее и понимала, кто диктует условия для формирования повестки и результатов этих переговоров… Своими, казалось бы, сбивчивыми и непоследовательными решениями Трамп ещё раз фиксирует позицию ведущего переговорщика в связке президент США — Ким Чен Ын», — рассказал он.

Ярыгин подчеркнул, что оба государства заинтересованы в переговорах.

Эксперт добавил, что у КНДР есть ряд условий, которые США, скорее всего, уже приняли, а личная встреча всего лишь формализует сделку.

«Дональд Трамп — импровизатор и весьма инициативный президент, но так рисковать не станет: не поедет на встречу с Ким Чен Ыном, если уже предварительно не достигнуты договорённости относительно того, каким будет результат. Поэтому, думаю, такие договорённости уже есть, но как только может появиться какой-то риск, что президент США просто так съездит на встречу и вернётся оттуда ни с чем, то, конечно, она встаёт под вопрос», — отметил Ярыгин.

Ранее Трамп заявил о возобновлении диалога с Северной Кореей.

24 мая сообщалось, что Трамп отменил саммит США и КНДР, который должен был состояться 12 июня в Сингапуре.

Позднее в северокорейском МИД заявили, что Пхеньян по-прежнему настроен на переговоры с Вашингтоном.