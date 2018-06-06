Путин считает мужественным решение Трампа пойти на контакт с Ким Чен Ыном

Российский лидер Владимир Путин заявил, что решение президента США Дональда Трампа пойти на контакт с главой КНДР Ким Чен Ыном является мужественным и зрелым.

«Всё-таки надеюсь на то, что, безусловно, очень мужественное и зрелое решение, которое принял президент Соединённых Штатов Трамп — пойти на прямой контакт с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, — вот эта встреча состоится», — сказал Путин в интервью Медиакомпании Китая.

Он также добавил, что все будут ждать от этой встречи позитивных результатов.

Ранее стало известно, что встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдёт в отеле Capella на острове Сентоса в Сингапуре 12 июня.