В Белом доме назвали время встречи Трампа и Ким Чен Ына

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына начнётся в Сингапуре 12 июня в 09:00 по местному времени (04:00 по московскому).

© REUTERS/Kevin Lamarque and Korea Summit Press Pool

«Могу вам огласить график проведения первой встречи — она состоится 12 июня 09:00 утра по Сингапуру», — заявила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Ранее госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва обсудили предстоящий саммит США — КНДР.