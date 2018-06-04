Помпео и глава МИД Южной Кореи обсудили предстоящий саммит с КНДР

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Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва обсудили предстоящий саммит США — КНДР. Об этом информирует «Рёнхап» со ссылкой на МИД Южной Кореи.

Отмечается, что разговор продлился 15 минут. Главы внешнеполитических ведомств двух стран обменялись мнениями о подготовке к саммиту. 

Также они обсудили встречу президента США Дональда Трампу с заместителем председателя Центрального комитета Трудовой партии Кореи генералом Ким Ён Чхолем, которая состоялась в Вашингтоне. 

Кроме того, представители Вашингтона и Сеула договорились совместно изучать пути для  достижения денуклеаризации и «прочного мира» Корейском полуострове.

Ранее сообщалось, что делегация КНДР прибыла в Белый дом.

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