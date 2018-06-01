Делегация КНДР прибыла в Белый дом

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Делегация КНДР во главе с заместителем председателя Центрального комитета Трудовой партии Кореи генералом Ким Ён Чхолем прибыла в Белый дом в Вашингтоне.

Как сообщает «Рёнхап», северокорейская делегация передаст президенту США Дональду Трампу письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына.

Ранее СМИ сообщили, что Ким Чен Ын в письме Трампу выразил готовность к встрече с ним.

Также госсекретарь США Майк Помпео позитивно оценил работу над встречей Трампа и Ким Чен Ына.

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