Меланья Трамп не будет сопровождать президента США на встрече с Ким Чен Ыном
По словам Гришэм, также первая леди не посетит саммит G7 в Квебеке.
Отмечается, что 48-летняя Меланья Трамп не появлялась на публике с 10 мая. Вскоре, 14 мая, в Белом доме сообщили, что она была госпитализирована.
Гришэм отметила, что супруга президента США «отлично справляется».
«На прошлой неделе она приняла участие в нескольких внутренних встречах с персоналом, это продолжается и на текущей неделе», — сказала представитель первой леди США, добавив, что вскоре планируется участие Меланьи Трамп в ряде мероприятий.
Ранее Меланья Трамп рассказала о состоянии своего здоровья после операции.