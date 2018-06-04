Меланья Трамп не будет сопровождать президента США на встрече с Ким Чен Ыном

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Супруга президента США Дональда Трампа Меланья не будет его сопровождать в ходе встречи американского президента с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре. Об этом информирует ABC News со ссылкой на пресс-секретаря первой леди США Стефани Гришэм.

По словам Гришэм, также первая леди не посетит саммит G7 в Квебеке. 

Отмечается, что 48-летняя Меланья Трамп не появлялась на публике с 10 мая. Вскоре, 14 мая, в Белом доме сообщили, что она была госпитализирована. 

Гришэм отметила, что супруга президента США «отлично справляется».

«На прошлой неделе она приняла участие в нескольких внутренних встречах с персоналом, это продолжается и на текущей неделе», — сказала представитель первой леди США, добавив, что вскоре планируется участие Меланьи Трамп в ряде мероприятий.

Ранее Меланья Трамп рассказала о состоянии своего здоровья после операции.

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