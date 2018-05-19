Первая леди США Меланья Трамп вернулась в Белый дом из больницы, где ей сделали операцию. Об этом сообщает Fox News.

Согласно сообщению её офиса, она «комфортно отдыхает и пребывает в приподнятом настроении». Также Меланья Трамп поблагодарила всех, кто передавал ей пожелания.

Ранее стало известно, что Меланье Трамп сделали операцию на почках, потребовавшуюся для лечения доброкачественной опухоли. Впоследствии первая леди рассказала о своём самочувствии после операции.