Меланья Трамп вернулась в Белый дом

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Первая леди США Меланья Трамп вернулась в Белый дом из больницы, где ей сделали операцию. Об этом сообщает Fox News.
Меланья Трамп вернулась в Белый дом
  • Reuters

Согласно сообщению её офиса, она «комфортно отдыхает и пребывает в приподнятом настроении». Также Меланья Трамп поблагодарила всех, кто передавал ей пожелания.

Ранее стало известно, что Меланье Трамп сделали операцию на почках, потребовавшуюся для лечения доброкачественной опухоли. Впоследствии первая леди рассказала о своём самочувствии после операции.

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