Белый дом сообщил о госпитализации Меланьи Трамп
Первая леди США Меланья Трамп госпитализирована из-за проблем с почками. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
«Сегодня утром первая леди Меланья Трамп прошла процедуру эмболизации для лечения доброкачественного состояния почек. Процедура прошла успешно, осложнений не было», — говорится в сообщении.
Супруга американского лидера находится в национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.
Отмечается, что Меланья пробудет в госпитале на протяжении недели.
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