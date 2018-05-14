Белый дом сообщил о госпитализации Меланьи Трамп

Первая леди США Меланья Трамп госпитализирована из-за проблем с почками. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Сегодня утром первая леди Меланья Трамп прошла процедуру эмболизации для лечения доброкачественного состояния почек. Процедура прошла успешно, осложнений не было», — говорится в сообщении. Супруга американского лидера находится в национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Отмечается, что Меланья пробудет в госпитале на протяжении недели.