Меланья Трамп объявила о запуске программы для детей

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Первая леди США Меланья Трамп объявила о запуске своей программы Be Best (Будь лучшим), направленной на информирование детей о борьбе с трудностями современной жизни.

Как информирует CNBC, программа Be Best направлена на поддержание физического и эмоционального здоровья подростков и детей.

Кроме того, программа займётся вопросами онлайн-поведения детей и повышения уровня осведомлённости об этом.

«Давайте учить наших детей различать добро и зло и подталкивать их быть лучшими на своём индивидуальном жизненном пути», — заявила она на церемонии объявления начала кампании у Белого дома.

Ранее Меланья Трамп рассказала о своих впечатлениях от первого года в Белом доме.

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