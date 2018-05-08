Меланья Трамп объявила о запуске программы для детей
Как информирует CNBC, программа Be Best направлена на поддержание физического и эмоционального здоровья подростков и детей.
Кроме того, программа займётся вопросами онлайн-поведения детей и повышения уровня осведомлённости об этом.
«Давайте учить наших детей различать добро и зло и подталкивать их быть лучшими на своём индивидуальном жизненном пути», — заявила она на церемонии объявления начала кампании у Белого дома.
Ранее Меланья Трамп рассказала о своих впечатлениях от первого года в Белом доме.