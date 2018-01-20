Меланья Трамп рассказала о своих впечатлениях от первого года в Белом доме

Первая леди США Меланья Трамп рассказала о том, как прошёл её первый год в Белом доме.

Об этом она написала на своей странице в Twitter.

«Это был год, наполненный многими замечательными моментами. Я наслаждалась людьми, с которыми мне посчастливилось встретиться (путешествуя. — RT) по всей нашей великой стране и по всему миру!» — написала она.

This has been a year filled with many wonderful moments. I’ve enjoyed the people I’ve been lucky enough to meet throughout our great country & the world! 🇺🇸 pic.twitter.com/MMRi72ENd0 — Melania Trump (@FLOTUS) 20 января 2018 г.

Ранее СМИ назвали стоимость билета на вечеринку Трампа по случаю годовщины его инаугурации.