Меланья Трамп рассказала о своих впечатлениях от первого года в Белом доме

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Первая леди США Меланья Трамп рассказала о том, как прошёл её первый год в Белом доме.

Об этом она написала на своей странице в Twitter.

«Это был год, наполненный многими замечательными моментами. Я наслаждалась людьми, с которыми мне посчастливилось встретиться (путешествуя. — RT) по всей нашей великой стране и по всему миру!» — написала она.

Ранее СМИ назвали стоимость билета на вечеринку Трампа по случаю годовщины его инаугурации.

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