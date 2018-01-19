СМИ назвали стоимость билета на вечеринку Трампа по случаю годовщины его инаугурации

Президент США Дональд Трамп отметит первую годовщину своей инаугурации вечеринкой в резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида, стоимость билета на двоих начинается от $100 тыс. Об этом сообщает Bloomberg.

Как сказано в пригласительном, в эту цену входит обед и фотография с президентом.

В билеты за $250 тыс. также включено участие в круглом столе.

Ранее Трамп сообщил, что двое «замечательных американцев» могут выиграть в лотерею билеты на празднование годовщины его инаугурации.

Инаугурация Трампа состоялась 20 января 2017 года.