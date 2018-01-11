Трамп решил разыграть в лотерею два билета на празднование годовщины своей инаугурации
Об этом сообщает Politico.
Отмечается, что информацию о розыгрыше билетов он разослал своим сторонникам с помощью текстовых сообщений.
Для участия в лотереи необходимо пожертвовать деньги на политическую деятельность президента. Минимальная сумма пожертвования должна составлять $3.
По данным издания, вечеринка пройдёт в Палм-Бич, штат Флорида, где у Трампа есть собственная вилла-дворец. Победители примут участие в ужине с американским лидером.
Инаугурация Трампа прошла 20 января 2017 года.
В апреле 2017 года стало известно, что команда президента США собрала рекордную сумму пожертвований на его инаугурацию.