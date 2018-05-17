Меланья Трамп рассказала о состоянии своего здоровья после операции

Первая леди США Меланья Трамп в своём Twitter рассказала о состоянии здоровья после операции.

«Я чувствую себя замечательно и жду с нетерпением, когда в скором времени вернусь в Белый дом», — написала она.

Трамп также поблагодарила врачей клиники, где прошла операция, а также всех тех, кто переживал за неё и «передавал добрые пожелания».

Накануне стало известно, что Меланье Трамп сделали операцию на почках, потребовавшуюся для лечения доброкачественной опухоли.

Позднее сообщалось, что президент США Дональд Трамп навестил супругу в национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.