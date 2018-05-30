Первая леди США Меланья Трамп рассказала о состоянии своего здоровья после операции, написав соответствующий пост в Twitter.

«Смотрю, СМИ работают сверхурочно, спекулируя на теме того, где я и что я делаю. Будьте уверены, я здесь, в Белом доме со своей семьёй, прекрасно себя чувствую и упорно работаю на благо детей и американского народа», — отметила она.

I see the media is working overtime speculating where I am & what I'm doing. Rest assured, I'm here at the @WhiteHouse w my family, feeling great, & working hard on behalf of children & the American people! — Melania Trump (@FLOTUS) 30 мая 2018 г.

Ранее Меланья Трамп вернулась в Белый дом из больницы, где ей сделали операцию.

14 мая стало известно, что первой леди сделали операцию на почках, потребовавшуюся для лечения доброкачественной опухоли.