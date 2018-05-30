Меланья Трамп рассказала о состоянии своего здоровья после операции
«Смотрю, СМИ работают сверхурочно, спекулируя на теме того, где я и что я делаю. Будьте уверены, я здесь, в Белом доме со своей семьёй, прекрасно себя чувствую и упорно работаю на благо детей и американского народа», — отметила она.
I see the media is working overtime speculating where I am & what I'm doing. Rest assured, I'm here at the @WhiteHouse w my family, feeling great, & working hard on behalf of children & the American people!— Melania Trump (@FLOTUS) 30 мая 2018 г.
Ранее Меланья Трамп вернулась в Белый дом из больницы, где ей сделали операцию.
14 мая стало известно, что первой леди сделали операцию на почках, потребовавшуюся для лечения доброкачественной опухоли.