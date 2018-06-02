«В этой войне победивших не будет»: как американские СМИ критикуют Трампа в преддверии саммита с КНДР

Американские СМИ, критиковавшие Дональда Трампа за отмену встречи с КНДР, обрушились на главу Белого дома, когда тот провёл переговоры с представителем Северной Кореи. Теперь вопросы вызвала сама фигура Ким Ён Чхоля, а также якобы слишком «тёплый» приём, который ему оказали. Опрошенные RT эксперты подчёркивают, что постоянная критика президента Соединённых Штатов со стороны американских массмедиа связана с расколом в рядах политического истеблишмента в Вашингтоне. Кроме того, многие СМИ принадлежат демократам, которые продолжают вести полноценную войну как с самим Трампом, так и с республиканцами.

После прошедшей в Белом доме встречи президента США с представительной делегацией из КНДР целый ряд американских СМИ выпустил материалы, в которых прошедшие переговоры обсуждались в скептическом ключе.

Вопросы у американских СМИ вызвала сама фигура Ким Ён Чхоля, который долгое время возглавлял северокорейскую разведку, и даже то, как Дональд Трамп принял зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи и как позднее простился с ним.

«Трамп принял шефа разведки и главу киберармии в Овальном кабинете», — писал MSNBC. «Почему в Овальном кабинете так тепло встретили «специальную доставку» северокорейского письма?» — говорилось в заметке NBC News. «Северокорейский саммит Трампа вызывает опасение дежавю», — отмечали в CNN, «Трамп сулит Северной Корее помощь. Но нужна ли она Ким Чен Ыну?» — задавался вопросом The New York Times.

News analysis: The White House welcome for Kim Jong Un's right-hand man was unprecedented in almost every regard. https://t.co/YDryaqtjyY — NBC News (@NBCNews) 1 июня 2018 г.

«Приём, оказанный в Белом доме правой руке Ким Чен Ына, был беспрецедентным почти во всех отношениях», — пишет NBC News.

Автор издания негодует, что вместо того, чтобы бесцеремонно провести приближённого северокорейского лидера через чёрный вход Белого дома, для Ким Ён Чхоля «выкатили красную ковровую дорожку» и организовали приём, типичный для высокопоставленных дипломатов из «дружественных» стран, несмотря на то что он находится под действующими санкциями США.

Американские СМИ объявили Трампу полноценную войну. Такое мнение в беседе с RT высказал член-корреспондент Академии военных наук политолог Сергей Судаков.

«Всё, что бы он ни делал, будет плохо. Встретится с Ким Чен Ыном — будет плохо. Не встретится — тоже плохо. Но он прекрасно понимает, что отношения надо налаживать любой ценой. И если Трамп не будет их налаживать, то каждый сможет сказать, что он проиграл большую геополитическую партию», — подчеркнул эксперт.

Собеседник RT также объяснил, почему возникла сама ситуация, в которой подавляющее число средств массмедиа занимают откровенно предвзятую позицию по отношению к определённым политическим силам.

«Надо вернуться в 1960—1970-е годы, и тогда всё станет очевидно. Республиканцы решили не скупать СМИ, потому что республиканская партия посчитала, что это не нужно. Они полагали, что, например, для Рейгана не нужно покупать СМИ, чтобы создавать ему рейтинг: и так его друзья были у власти массмедиа. А демократы 30—40 лет назад стали вкладывать очень большие деньги в покупку СМИ. И сейчас республиканцы за это расплачиваются», — рассказал Судаков.

«Дело в том, что демократическая партия и её члены владеют огромным количеством массмедиа, которые до последней капли республиканской крови будут вести борьбу со своими конкурентами», — пояснил эксперт.

«Это война, которая связана не только с Трампом, но с демократами и республиканцами. И поэтому в этой войне победивших не будет. Самое главное, что затраты, которые сейчас несут как демократы, так и республиканцы, очень высоки. Но и усталость населения крайне высока. Они забывают про это. Если вы всё время кричите «Волки!», это означает, что в какой-то момент приходит разочарование. Так вот сейчас СМИ в США из-за постоянной войны привели к тому, что в целом интерес к достоверной информации очень сильно упал», — подытожил политолог.

Конверт и президентский люкс

Вместе с тем подчёркивается, что ожидания от самого саммита, намеченного на 12 июня, падают на фоне слов Трампа, который по итогам полуторачасовой встречи заявил, что переговоры в Сингапуре станут лишь началом длительного процесса.

Американские СМИ, как, впрочем, и пользователи соцсетей, также не оставили без внимания размер письма, которое Ким Ён Чхоль передал американскому лидеру.

.@POTUS@realDonaldTrump is presented with a letter from North Korean Leader Kim Jong Un, Friday, June 1, 2018, by North Korean envoy Kim Yong Chol in the Oval Office at the @WhiteHouse in Washington, D.C., followed by a meeting. (Official @WhiteHouse Photos by Shealah Craighead) pic.twitter.com/6a1PgFXS3v — Dan Scavino Jr. (@Scavino45) 1 июня 2018 г.

San Francisco Gate отмечает, что за пределами Северной Кореи, вероятно, никто не знает, почему именно переданное послание было таких размеров. Однако в издании напомнили, что в феврале 2018 года сестра Ким Чен Ына передала президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину письмо аналогичных размеров, в котором лидер КНДР заявил о желании провести межкорейский саммит.

Вместе с тем высказывается мнение, что такая форма «письменной дипломатии» становится характерной для Ким Чен Ына, поскольку из-за формальности, которую она обеспечивает, лидер КНДР может общаться с руководством тех стран, с которыми Пхеньян никогда не имел тесных связей.

Также СМИ вынесли на обсуждение то, как делегация КНДР будет добираться до Сингапура, где будет жить и кто за это всё заплатит. Отмечается, что в рамках подготовки саммита возникли чисто технические проблемы, которые, однако, могут возыметь политические последствия.

Так, Washington Post сообщил, что президентский люкс в сингапурском пятизвёздочном отеле Fullerton, где планирует остановиться делегация КНДР, стоит $6000 за ночь, и это без учёта размещения остальных представителей Северной Кореи.

По информации источника издания, в Пхеньяне хотели бы, чтобы расходы взяла на себя другая сторона (и Вашингтон готов на это пойти), однако в США опасаются, что КНДР может воспринять этот шаг как оскорбление. Поэтому американские представители якобы ведут переговоры с Сингапуром, чтобы необходимую сумму оплатила нейтральная сторона.

Отмечается, что подобная практика уже применялась во время Олимпиады-2018 в Пхёнчхане, когда южнокорейская сторона взяла на себя расходы на содержание 424 членов делегации из КНДР, заплатив в сумме $2,64 млн.

Кроме того, не исключено, что северокорейской стороне может потребоваться самолёт другого государства для перелёта в Сингапур.

«Трамп оказался более искусным в нарушении сделок, нежели в их заключении»

Также издание Politico в пятницу, 1 июня, опубликовало материал, в котором усомнилось в способности 45-го президента США заключать сделки. В качестве примера приводится работа журналиста Тони Шварца над вышедшей в 1987 году книгой «Трамп: Искусство заключать сделки», за которую писатель получил гораздо больше, чем это обычно положено соавторам.

«Прошедшие 16 месяцев президентства Трампа показали, что какие бы навыки, по его мнению, он ни приобрёл в течение своей деловой карьеры, они необязательно переложились на его работу в Белом доме», — отмечает автор.

Он приводит в пример неудачные переговоры о замене программы здравоохранения, неудачные попытки заставить Мексику финансировать строительство пограничной стены, выход из Транстихоокеанского партнёрства и иранской ядерной сделки — «Трамп оказался более искусным в нарушении сделок, нежели в их заключении».

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В эту же череду укладывается и внезапный отказ от встречи с Ким Чен Ыном в Сингапуре, а затем — заявление о возобновлении переговоров о проведении саммита.

«Он или не так хорош в переговорах, как он обещал, или переговоры с различными фракциями конгресса или на геополитически напряжённых международных аренах сложнее, чем он думал», — отмечает Politico.

«Для многих в Вашингтоне кощунственна сама идея о переговорах США, величайшей военной силы в мире, со страной, которую они всегда считали нищей и отсталой. Америка стремится к превосходству над Китаем в этом регионе и хочет, чтобы её войска в Корее оставались как можно ближе к китайским границам. Это одна из основных причин затягивания конфликта на полуострове. Тем временем Ким Чен Ын встречается с Сергеем Лавровым, китайским лидером Си Цзиньпином и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Таким образом он даёт Трампу понять: «У меня есть друзья в регионе. А вы сами себя изолируете, отказываясь от международных соглашений. У меня всё будет хорошо и с вами, и без вас», — отметила в беседе с RT шеф-редактор портала ZoominKorea.org Ли Хён.

В свою очередь, адвокат по правам человека Эрик Сироткин заявил, что если бы Трамп мог, он с радостью назвал бы грядущую сделку с КНДР «новым Транстихоокеанским партнёрством» или «мирным планом Трампа», ведь переговоры по корейскому вопросу могут стать для хозяина Белого дома достижением, за которое его будут помнить.

«Трамп хочет добиться того, чего не удавалось ни одному американскому президенту. Соединённые Штаты хотят продемонстрировать лидерство, поэтому Трампу нельзя упустить такой шанс, иначе он позволит другим странам возглавить процесс мирного урегулирования на Корейском полуострове, а США останутся на второстепенных ролях», — подчеркнул Сироткин в эфире RT.

«30-40 лет назад республиканцы не стали покупать СМИ и сейчас за это расплачиваются»

По словам эксперта РИСИ Ильи Кравченко, в текущей ситуации, с одной стороны, складывается впечатление, что СМИ (преимущественно контролируемые Демпартией) так или иначе пытаются «топить» Трампа. С другой стороны, американский лидер сам себя загнал в угол своими хаотичными действиями в отношении, в частности, КНДР.

«Эта чехарда и побуждает большую часть СМИ и аналитиков трактовать его действия как неуверенные, как действия человека, который не готов идти на реальные жёсткие шаги», — полагает эксперт.

По словам собеседника RT, попытки Трампа лавировать вызывают новую критику СМИ, которые атакуют президента ещё больше — за его неуверенность, излишнюю жёсткость или, наоборот, излишнее дружелюбие. При этом Кравченко отметил, что на северокорейском направлении пока нет того вала критики, которая последовала за решением Трампа о выходе из иранской ядерной сделки.

Эксперт добавил, что на фоне раскола американского истеблишмента, прихода к власти Трампа и попытках оказывать на него давление может привести к падению авторитета самого института президентства.

«Если так яро критикуется президент, то к самому институту президентства становится меньше доверия. Это очень важно, потому что Трамп сейчас есть, на следующих выборах его может и не быть, а новому президенту придётся возвращать доверие, которое СМИ так тщательно пытаются сейчас отобрать у института президентства», — подытожил Кравченко.