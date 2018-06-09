Замгоссекретаря США и посол Китая обсудили предстоящую встречу Трампа и Ким Чен Ына

Заместитель государственного секретаря США Джон Салливан и посол Китая в США Цуй Тянькай в ходе встречи обсудили запланированную на 12 июня в Сингапуре встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

«Во время встречи они обсудили важность предстоящего саммита президента Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и подтвердили приверженность США и Китая поддерживать санкции в отношении Северной Кореи в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также был обсуждён «серьёзный инцидент», связанный со здоровьем сотрудника генконсульства США, который находился на службе в Гуанчжоу.

Салливан поблагодарил китайскую сторону за готовность оказать помощь в расследовании инцидента.

Ранее Трамп заявил, что для его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном всё готово.