Замгоссекретаря США и посол Китая обсудили предстоящую встречу Трампа и Ким Чен Ына
«Во время встречи они обсудили важность предстоящего саммита президента Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и подтвердили приверженность США и Китая поддерживать санкции в отношении Северной Кореи в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН», — говорится в сообщении.
Отмечается, что также был обсуждён «серьёзный инцидент», связанный со здоровьем сотрудника генконсульства США, который находился на службе в Гуанчжоу.
Салливан поблагодарил китайскую сторону за готовность оказать помощь в расследовании инцидента.
Ранее Трамп заявил, что для его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном всё готово.