Трамп заявил о завершении подготовительных работ для встречи с Ким Чен Ыном
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Об этом сообщает AFP.
«Всё подготовлено», — сказал Трамп.
#BREAKING "All ready to go" for summit with North Korea's Kim, President Trump says during meeting with Japan PM Abe https://t.co/n8905RBMHu— AFP news agency (@AFP) 7 июня 2018 г.
Данное заявление глава США сделал на встрече с японским премьером Синдзо Абэ в Белом доме.
Ранее адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил, что Ким Чен Ын уговаривал президента США о встрече.
Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов в беседе с НСН прокомментировал данное заявление адвоката Трампа.