Трамп заявил о завершении подготовительных работ для встречи с Ким Чен Ыном

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Президент США Дональд Трамп заявил, что для его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном всё готово.
Трамп заявил о завершении подготовительных работ для встречи с Ким Чен Ыном
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Об этом сообщает AFP.

«Всё подготовлено», — сказал Трамп.

Данное заявление глава США сделал на встрече с японским премьером Синдзо Абэ в Белом доме.

Ранее адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил, что Ким Чен Ын уговаривал президента США о встрече.

Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов в беседе с НСН прокомментировал данное заявление адвоката Трампа.

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