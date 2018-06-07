Эксперт прокомментировал заявление адвоката Трампа о лидере КНДР

Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов в беседе с НСН прокомментировал заявление адвоката американского президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани о лидере КНДР Ким Чен Ыне.

«Хороший способ сорвать саммит в самое ближайшее время. Понятно, что американская система характеризуется плюрализмом. Вот только северокорейцы не всегда это понимают, потому что привыкли к другой системе организации государства», — заявил эксперт.

По его словам, неясно, насколько это действительно позиция Трампа.

Кроме того, Асмолов считает, что переговоры США и КНДР по поводу саммита продолжают свидетельствовать о непредсказуемости американской стороны, хотя ранее таковой называли северокорейскую.

Ранее адвокат Трампа заявил, что Ким Чен Ын уговаривал президента США о встрече.