Эксперт прокомментировал заявление адвоката Трампа о лидере КНДР
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- globallookpress.com
«Хороший способ сорвать саммит в самое ближайшее время. Понятно, что американская система характеризуется плюрализмом. Вот только северокорейцы не всегда это понимают, потому что привыкли к другой системе организации государства», — заявил эксперт.
По его словам, неясно, насколько это действительно позиция Трампа.
Кроме того, Асмолов считает, что переговоры США и КНДР по поводу саммита продолжают свидетельствовать о непредсказуемости американской стороны, хотя ранее таковой называли северокорейскую.
Ранее адвокат Трампа заявил, что Ким Чен Ын уговаривал президента США о встрече.