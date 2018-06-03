«Есть опасность, что Ким переиграет Трампа»: что стоит за новыми требованиями США к денуклеаризации КНДР

Северной Корее не стоит рассчитывать на ослабление санкционного режима, пока Пхеньян не предпримет «поддающихся проверке шагов к денуклеаризации». Такое заявление сделал глава Пентагона Джеймс Мэттис на встрече со своими коллегами из Южной Кореи и Японии. По его словам, в преддверии возможного саммита США — КНДР на высшем уровне Вашингтон и его союзники должны занимать жёсткую позицию. Эксперты полагают, что в Белом доме не только нет единой позиции по грядущим переговорам, но и достаточно сильно крыло, которое ведёт к срыву встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Если саммит в Сингапуре всё же состоится, то задачей-минимум для США будет получение доступа к данным о реальном состоянии ракетно-ядерной программы КНДР, считают политологи.

Северной Корее не стоит рассчитывать на ослабление санкционного режима до тех пор, пока Пхеньян не предпримет шагов по необратимому прекращению своей ядерной программы. Такое заявление сделал министр обороны США Джеймс Мэттис во время встречи со своими коллегами из Японии и Южной Кореи на полях азиатского саммита по безопасности «Шангри-Ла диалог» в Сингапуре.

«Мы продолжим исполнять все резолюции Совета Безопасности ООН по Северной Корее. Давление на КНДР будет ослаблено, только когда Пхеньян предпримет поддающиеся проверке и необратимые шаги к денуклеаризации», — отметил Мэттис.

По словам главы Пентагона, в части подготовки намеченного на 12 июня саммита США — КНДР на высшем уровне ожидается непростой путь, и в этой ситуации Вашингтон со своими союзниками должен занимать сильную позицию.

«Мы должны удерживать сильную, партнёрскую, оборонительную позицию, чтобы в этот критический момент позволить нашим дипломатам вести переговоры с позиции силы», — подчеркнул Мэттис.

Глава Минобороны Южной Кореи Сон Ён Му заявил, что он очень настороженно относится к текущей ситуации, «учитывая прошлый опыт», однако отметил, что в последнее время Север предпринял ряд «позитивных действий».

«Мы можем рассчитывать на светлое будущее и должны воспользоваться этой возможностью», — цитирует Сон Ён Му агентство «Рёнхап».

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В свою очередь, министр обороны Японии Ицунори Онодэра заявил, что, хотя решение корейского кризиса и должно быть дипломатическим, военное сотрудничество между Соединёнными Штатами и их союзниками в регионе является ключом к его реализации.

«Япония, Южная Корея и США по-прежнему согласны с необходимостью оказания давления на КНДР», — отметил Онодэра.

В принятом по итогам переговоров заявлении главы силовых ведомств трёх стран выразили надежду на то, что запланированный саммит будет способствовать «всеобъемлющему решению имеющихся вопросов безопасности и в гуманитарной сфере».

Министры также приветствовали ликвидацию Пхеньяном своего ядерного полигона и отметили, что безопасность и процветание северокорейского народа «значительно улучшатся», если КНДР будет добросовестно выполнять международные обязательства.

На этом фоне в воскресенье, 3 июня, представители США и КНДР провели четвёртый раунд переговоров в рамках подготовки к возможному саммиту в Сингапуре, сообщили информированные источники «Рёнхап».

Встреча прошла в населённом пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне, где ранее дважды встречались лидеры КНДР и Южной Кореи. По информации агентства, американскую делегацию возглавлял посол США на Филиппинах Сун Ким, а северокорейскую миссию — замглавы МИД Чо Сон Ху.

Встреча министров обороны США Джеймса Мэттиса, Южной Кореи — Сон Ён Му и Японии — Ицунори Онодэры

Reuters

«Задача-минимум — получение доступа к реальной информации»

По словам политолога Дмитрия Евстафьева, очевидно, что в администрации президента США нет единства по вопросу целесообразности встречи Дональда Трампа с Ким Чен Ыном, поскольку достаточно сильны подозрения, что она станет большим минусом для Трампа в пропагандистском плане.

«Пропагандистские издержки первого отказа от встречи с корейцами оказались очень велики и неблагоприятны для Трампа, поскольку пошли разговоры о том, что он слабак и Ким Чен Ын его переиграет. Это очень опасные вещи для Трампа», — отметил эксперт.

При этом собеседник RT подчеркнул, что в ближайшем окружении американского лидера сформировалась «устойчивая группа лиц», которая ведёт дело к срыву встречи с Ким Чен Ыном. По словам Евстафьева, откровенно на срыв встречи работают глава Пентагона Джеймс Мэттис и советник по нацбезопасности Джон Болтон, однако к этому лагерю может относиться и госсекретарь Майк Помпео, заявления которого можно трактовать двояко.

«Встаёт вопрос, зачем они это делают. На мой взгляд, это связано с тем, что все пришли к выводу: сейчас обсуждать нечего, незачем, и любая встреча, которая не закончилась бы безоговорочным успехом Трампа (согласие Кима на поэтапную, но полную денуклеаризацию, чего не будет) не нужна... При этом для Трампа принципиально важно, чтобы отказался от встречи не он, а Ким Чен Ын, поэтому Вашингтон постоянно провоцирует Пхеньян на отказ от встречи», — полагает политолог.

Говоря о том, что может стоять за формулировкой Мэттиса о «поддающихся проверке и необратимых шагах к денуклеаризации», эксперт добавил, что ликвидации полигона Пхунгери на северо-востоке КНДР американской стороне явно недостаточно — им нужно понимание того, чем обладает Пхеньян.

«Главная проблема американцев заключается в том, что они не знают, что есть у Пхеньяна в загашнике: сколько ракет, сколько наработанных ядерных материалов оружейного качества, сколько подводных лодок, которые могут нести субстратегические ракеты», — подчеркнул Евстафьев.

«Задача-минимум для американцев — это получение доступа к реальной информации о количественных и качественных параметрах северокорейского стратегического ядерного потенциала», — заявил политолог.

Также Вашингтон заинтересован в получении доступа на все объекты ракетно-ядерной программы и присутствии там международных наблюдателей. Причём приоритетом является работа в КНДР именно американских специалистов, а если этот сценарий не сложится — привлечение представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Надо было сначала подготовить встречу, а потом объявлять о ней»

По словам главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, Соединённые Штаты выдвинули ультиматум Северной Корее (Пхеньян должен сначала заморозить, а затем и свернуть ракетно-ядерную программу), фактически ничего не предложив взамен.

«Речь идёт о том, каким образом накануне этой встречи уговорить Ким Чен Ына отказаться от этой программы и что-то пообещать ему взамен. Но дело в том, что благодаря этой программе он и проводит эту встречу», — заявил эксперт.

Собеседник RT отметил, что из-за спешной подготовки саммита в Сингапуре и обязательной для США необходимости достичь внушительных результатов по его итогам встреча может быть перенесена или вовсе отменена. На этом фоне и звучат противоречивые заявления, направленные на то, чтобы уговорить северокорейского лидера на приемлемые для Вашингтона условия.

«Стоит задача уговорить Северную Корею отказаться от своей ядерной программы, благодаря которой она сегодня находится в центре мирового внимания. Потому что как только она откажется от этой программы, Ким Чен Ын может вступить на путь Саддама Хусейна или Муаммара Каддафи, чем ему уже грозили», — подчеркнул Васильев.

Эксперт добавил, что саммит в Сингапуре готовится очень поспешно, в условиях господствующего в США «политического волюнтаризма».

«Надо было сначала подготовить встречу, а потом объявлять о ней. А Трамп сначала сказал, что встреча будет, а потом выяснилось, что встречу практически нельзя подготовить. Из этого всё и проистекает, потому что привычные механизмы решения всех проблем в Америке сегодня нарушены», — подытожил Васильев.